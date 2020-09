Odontólogos sanjuaninos, afectados por el temor de pacientes al coronavirus y altos costos de insumos

domingo, 13 de septiembre de 2020 11:13

Los odontólogos sanjuaninos sintieron nuevamente el cambio de fases por cuarentena por coronavirus no solamente por la restricción a la atención de urgencias sino que los pacientes han decidido esperar por recibir atención por distintos tratamientos.

"La situación preocupa y estamos muy atentos a la evolución del estatus sanitario. Entre los colegas que trabajamos en el ámbito privado estamos en contacto de forma virtual para chequear el estado de salud de cada uno y también cómo están en sus trabajos. Nosotros trabajamos en la boca del paciente; imposible estar alejados más de 30 cm. y eso sube el riesgo de nuestro trabajo. Hasta ahora, no hubo nadie con síntomas pero sí odontólogos que, por razones personales o para preservar su salud, han decidido no volver a trabajar", destacó Jorge Castro, presidente del Círculo Odontológico de San Juan a Diario La Provincia SJ.

En tanto, quienes sí siguen en actividad en sus consultorios "hemos notado una disminución en la cantidad de pacientes que de por sí había bajado porque el protocolo marca que entre turno y turno debe existir una hora de separación para desinfectar y sanitizar, ya que trabajamos con gases. La gente nos comenta sus miedos y los entendemos. Además, a excepción de Obra Social Provincia, muchas obras sociales privadas están suspendidas ya que no acordamos aranceles que no se actualizan desde abril y en otros casos en que aún están activas, se cubre un porcentaje bajo de prestaciones o no se considera el kit sanitario", agregó.

A esto se suma que "los precios de insumos básicos como guantes, máscaras, barbijos y batas han sufrido aumentos muy importantes y aunque los profesionales asuman parte del costo, no nos queda más que trasladar parte al paciente. Es complejo pero nos queda hacer y fomentar la prevención y la importancia de no dejarse estar con tratamientos que pueden después en una urgencia".

Sobre los aranceles, Castro señaló que "en el caso de las obras sociales privadas, se actualizan por debajo de los costos porque lo que necesitamos es que nos paguen cuando menos lo que se planteó en abril. Parece increíble que estemos en septiembre y no se haya llegado a un acuerdo aún a sabiendas que nuestra prestación es fundamental".