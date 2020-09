Calingasta e Iglesia, en espera por turismo interno y que gastronómicos puedan recibir gente en sus locales

domingo, 13 de septiembre de 2020 07:43

Con el regreso a Fase 1 y el paso a Fase 3 de cuarentena por coronavirus, el turismo interno tuvo un parate que sacudió las altas expectativas y los buenos resultados que se habían logrado con la reactivación. En vistas a una posible puesta en marcha, se logró reprogramar un porcentaje de reservas más que nada pensando en los últimos meses del año y en lo que se trabaja a corto plazo es en el pedido que el sector gastronómico pueda recibir clientes en el interior de los locales, debido a la inviabilidad de atender mesas en el exterior.

"En Calingasta estamos muy atentos al sector empresario y con un equipos de la Dirección los estamos visitando uno por uno. La mayoría tiene esperanzas en que se pueda volver a la actividad en octubre ya que, puntualmente, han tenido consultas por el fin de semana largo del próximo mes. Esperamos el mensaje del gobernador hacia el fin de esta fase, ya que no podemos especular con nada", señaló a Diario La Provincia SJ, Heber Tapia, director de Turismo y Cultura del municipio.

Acerca de la situación de las reservas, explicó que cuando se ingresó a Fase 1 "se hizo una postergación de lo que se había tomado por 14 días más. Después, como en esta fase no se habilitó el turismo interno, se acudió a contactar a la gente y un 20% aproximadamente pidió la cancelación y/o devolución del dinero de las reservas. El resto, es decir, la mayoría optó por reprogramar ya sea para cuando se habilite la actividad o para noviembre y diciembre directamente".

En Iglesia, el responsable de Turismo, Gonzalo Anes destacó a este diario que tras el boom de visitas y reservas en Iglesia, "mantenemos el contacto con los empresarios y la verdad es que se mantiene el optimismo. Estamos esperando que se reactive el turismo interno y previendo poder tomar reservas en octubre". A ello, el intendente Jorge Espejo destacó a Diario La Provincia SJ que "no debemos perder de vista que el turismo interno no originó inconvenientes en el estatus sanitario. Es decir que los visitantes no propiciaron la transmisión del virus y en eso, en el regreso a la actividad, va a ser muy importante el control sanitario y pensamos intensificar el trabajo con el Hospital de Rodeo para testeos rápidos. Al turismo le fue muy bien en su reactivación y vamos a apoyar un regreso responsable, con protocolos más estrictos".

Los gastronómicos, preocupados

Si bien la actividad gastronómica se reactivó en la provincia, en los departamentos alejados no fue tan fácil el retorno y en muchos locales se decidió directamente no abrir.

Gonzalo Anes señaló que en Iglesia "hubo pocos que abrieron bajo la opción de tener mesas en patios externos" y en Calingasta, Heber Tapia acotó que "la realidad aquí es muy distinta tanto en demanda del público como en las condiciones para poder llevar adelante el protocolo así tal cual está ahora".

En ello, hizo alusión a que las condiciones del tiempo no favorecen que se trabaje sólo en veredas o patios exteriores porque "es temporada de vientos fuertes y en las noches, hace mucho frío. Entonces, los empresarios decidieron directamente no abrir. Propusimos al Comité COVID-19 que, ante esto, se habilite a los locales que trabajen así sea como sólo cuatro mesas habilitadas dentro de los locales. Se mantendrá la distancia, los protocolos de higiene; lo que sea necesario. Pero de lo contrario, a los gastronómicos no les conviene abrir y la mayoría, alquila sus locales por lo que está el riesgo de que tengan que cerrar directamente o cambiar de rubro".