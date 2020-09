Es sanjuanino, busca a su familia paterna y la única persona que tenía información falleció por coronavirus

sábado, 12 de septiembre de 2020 21:14

Se llama Roberto Ramón Rodríguez y nació el 18 de diciembre de 1979 en Caucete. Su mamá se llama Cristina Isabel Rodríguez y su papá Jorge Amado Kena o Quena. Cuando era bebé, su madre se mudó a Buenos Aires y nunca supo nada de su familia paterna. Por muchos años tuvo miedo de buscarla por temor al rechazo, y hace poco perdió la única oportunidad que tenía al alcance al fallecer su tío por coronavirus. Hoy, decidió que es momento de ponerse en contacto para conocer esa otra parte que siempre le faltó.

"Cuando tenía tres o cuatro meses, mi tío (hermano de mi madre) nos trajo a ambos a Buenos Aires. Cuando me enteré que la persona que tenía enfrente no era mi padre, no me afectó porque me crié con mis abuelos. Mi mamá vive en San Luis así que la veo poco. Ella se fue a probar suerte, así que mi abuela me pidió que me dejara con ella. Le fue bien y volvió a buscarme pero yo ya tenía unos 7 u 8 años y ya estaba establecido así que decidí quedarme", contó Roberto a Diario La Provincia SJ.

Si bien su tío se ofreció a darle más información, en su momento no sentía que estaba preparado. "El único que sabía exactamente dónde vivía mi papá era mi tío Ernesto que falleció hace un mes por coronavirus. Tengo 40 años, fui padre hace cinco años y quiero cerrar el círculo, no tengo ningún otro interés".

El mayor temor de Roberto es que su padre no quiera conocerlo. "A veces mi señora me dice que vayamos a buscarlo, pero no es tan fácil. No me gustaría hacer un gasto tan importante y que me niegue. Hace quince años encontré un número de teléfono y llamé. Era una línea fija y llamé desde un locutorio. Me dijeron que estaba hablando con su hermana, pero la llamada se me cortó y nunca volví a llamar por el temor al rechazo", sentenció.

Quien tenga información se puede comunicar con Roberto a través de su facebook o por whatsapp al 11 6663-8957.