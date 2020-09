Feriado: hubo acuerdo y se estableció la fecha para festejar el día del Empleado de Comercio

viernes, 11 de septiembre de 2020 13:23

Se viene el Día del Empleado de Comercio y ya hubo acuerdo entre el sindicato y el sector empresarial para que ese día, los trabajadores puedan descansar.

Pese a que la fecha oficial en el calendario es el 26 de septiembre, ambos sectores acordaron que se extienda al día hábil inmediato que es el lunes 28 de septiembre.

Para ese día, los empleados no trabajarán y será feriado. Por ende, los comercios no abrirán sus puertas a menos que sean atendidos por sus propios dueños. En este contexto, no sólo se mantendrán cerrados los locales comerciales chicos sino también de supermercados, hiper y shopping.