Día de Maestro: el año en que evaluaron trasladar los restos de Sarmiento a San Juan

viernes, 11 de septiembre de 2020 17:00

El 11 de septiembre de 1888 Domingo Faustino Sarmiento falleció en Asunción del Paraguay. Días después, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta, lugar en donde todavía hoy descansan. Sin embargo, hubo un preproyecto para traerlo a su tierra natal.

"Cuando Menem era presidente visitó la provincia y se hizo un acto en la Facultad de Filosofía en el que estuve presente. Él planteó trasladar los restos de Sarmiento de Buenos Aires a San Juan. Fue planteado como una cuestión revindicatoria a Sarmiento y los sanjuaninos. En ese momento yo trabajaba en la Municipalidad de la Ciudad y nos pidieron que pensáramos, por si esto se daba, en un lugar para disponer los restos", recordó en diálogo con Diario La Provincia SJ, el Arquitecto Jorge Martín, actual Director de Patrimonio Cultural, Sec. de Cultura, MTyC.

Parte de la tumba de Sarmiento en Recoleta.

La principal problemática, es que el traslado contradecía los deseos del propio prócer. "Siempre me pareció una cuestión compleja y después lo fuimos confirmando. Su voluntad era estar en la Recoleta. Hubo parte de sus descendientes que nos plantearon una cuestión similar. Pero mientras se resolvía si se hacía o no, trabajamos para que no nos sorprendiera una decisión", agregó el arquitecto.

"On ne tue point les idées", el pensamiento que acompaña una de las esculturas en la base del obelisco.

Por ello, buscaron los planos originales del Cementerio de la Capital y aunque no lo encontraron, sí hallaron copias que les permitieron avanzar con el preproyecto. "Se evaluó usar el espacio del Panteón Provincial que está en el Cementerio de la Capital que es parte de la obra de Ramos Correa. Cuando uno ingresa por calle Las Heras, si toma la calle principal, remata en el panteón provincial que se hizo para quienes fueron gobernadores de San Juan. Por eso era un lugar propicio para él. Se pensó en la parte de la planta baja que tiene un pequeño altar. Allí se iba a disponer el féretro con el escudo provincial y el escudo argentino y ambas banderas".

El trabajo quedó en lo que fue un anteproyecto, ya que legalmente la idea no prosperó. "Finalmente por un tema legal se decidió no hacerlo. No soy abogado, pero entiendo que hay algo que se llama “derechos personalísimos”, que implica que si una persona manifestó de alguna forma o en su testamento, cómo o dónde quería que reposen sus restos, no se puede cambiar por una decisión posterior", apuntó Martín.

Su espacio en Recoleta

El Cementerio de la Recoleta cuenta con miles de tumbas, sin embargo, al menos hasta hace algunos meses (actualmente permanece cerrado por la pandemia), la única que cuenta con señalización para encontrarla es la de Sarmiento.

El cóndor en la punta del obelisco, símbolo que lo acercaba a su sentir andino.

"Él muere en Asunción del Paraguay en una casa particular. Cuando se lo trae a la Argentina se lo entierra en el Cementerio de la Recoleta. Hay un documento en el que dice que su única posesión en este mundo era esta parcela en el cementerio. A la tumba la diseñó Victor de Pol, que es el mismo que diseñó en 1901 el monumento a Sarmiento que está en la Plaza 25 de Mayo", explicó Jorge. Este gran monumento, junto con el de Fray Justo Santamaría de Oro fueron declarados como Monumento Histórico Nacional en el 2019.

Decenas de placas rodean la tumba del prócer.

Se considera que es una de las tumbas más visitadas y por su magnitud se puede acceder a ella desde dos de las calles internas del cementerio. "La tumba tiene una serie de simbologías de características masónicas. Por ejemplo, el uso del damero, de usar baldosas en el suelo en blanco y negro como si fuera un tablero de ajedrez; también, que está delimitada por cadenas y tal vez lo más conocido es la presencia de un obelisco que en la punta tiene un cóndor. Sarmiento utilizó mucho al cóndor como una cuestión simbólica con la Cordillera de los Andes. Hay placas concretamente de logias masónicas". "Al presidente de los argentinos Don Domingo Faustino Sarmiento. Pueblo y Gobierno de San Juan", reza una de las placas colocada en el aniversario de su fallecimiento.

"Obviamente, el Cementerio de la Recoleta es el panteón nacional porque gran parte de los próceres están ahí. Por más que Sarmiento se reconocía como sanjuanino y valoraba mucho a su provincia, era un cosmopolita y Buenos Aires era un lugar para su forma de pensar de ciudadano del mundo", sentenció el funcionario.