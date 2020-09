Murió Rosalía Garro, dirigente histórica del Justicialismo

jueves, 10 de septiembre de 2020 08:45

Este jueves, Rosalía "La Negra" Garro, histórica dirigente del Justicialismo en San Juan, falleció en horas de la madrugada tras alejarse de la política por un ACV sufrido en 2015.

La mujer tenía 76 años y según manifestaron sus familiares, "se fue en paz, con conciencia y el corazón limpios".

Rosalía Garro sufrió un ACV el 27 de octubre de 2015 y su pronóstico era delicado y reservado. Estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital Privado. Luego de este servicio pasó a Terapia Intermedia para después ser trasladada al Centro Rehabilitar, donde permaneció más de un mes ya que no podía caminar y se movilizaba en silla de rueda. No hablaba y no podía mover el brazo. Lejos de dejarse vencer por su estado, luchó para recuperar la movilidad.

El 17 de marzo de 2016, Rosalía fue distinguida en el Congreso Nacional con el premio a los Derechos Humanos de las Mujeres por su incansable lucha por los Derechos Humanos. Recibió reconocimientos en la Legislatura y la homenajearon en el municipio de Rawson por la militancia dentro del PJ.