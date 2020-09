Médica sanjuanina recuperada del coronavirus: "tengo mucha expectativa de ser donante de plasma"

jueves, 10 de septiembre de 2020 00:00

"Estoy adaptándome a la nueva normalidad", con esas palabras María Julia Martínez, la doctora que desarrolla tareas en el centro de salud de Pie de Palo, a 6 kilómetros de la ciudad de Caucete, hace 16 años, contó que se recuperó del coronavirus y volvió a la línea de fuego a dar batalla.

El pasado 20 de agosto, un día después de que el brote de Covid-19 comenzó en San Juan, la médica fue hisopada y horas más tarde recibió el resultado más temido para ella. Tras pasar dos semanas aislada y ser asintomática, logró sortear el desafío que la vida le puso y a días de volver al ruedo ya se prepara para ser donante de plasma.

"Estoy con muchas pilas volviendo al trabajo, ahora espero ser donante de plasma, tengo muchas expectativas por hacerlo y cumplir con todos los requisitos, pesar 50 kilos o más, no haber tenido transfusiones previas, abortos o problemas gestacionales. Según mi criterio estoy en condiciones de hacerlo", contó ilusionada María Julia, a Diario La Provincia SJ.

Recibimiento en el centro de salud de Pie de Palo, Caucete

La noticia de su resultado se conoció gracias a su propia publicación en redes sociales, donde sus palabras tomaron valor entre los sanjuaninos por un fuerte pedido: "dejar de decir que el virus no existe". Sorprendida por los mensajes de apoyo y cariño que recibió, ahora se emociona al pensar que puede ayudar en la recuperación de otros pacientes. "Una vez recuperada puedo donar plasma hasta 4 veces, cada 8 días. Luego de la cuarta donación debo esperar un mes y así sucesivamente", explicó.

Con respecto a su recuperación, recordó que "el martes 1 de septiembre fueron a hisoparme por segunda vez y me dijeron que lo procesarían en 48 horas, se me hicieron interminables los días y ya me sentía muy agotada emocionalmente, me quería ir. El jueves 3 al mediodía, estaba almorzando y recibí la noticia del negativo, salté de la silla como un niño, lloré y me reí".

María Julia con sus padres y su hija

Fue después de eso que "de sorpresa" volvió a su casa donde fue recibida por sus padres y su hija, seres por quienes aseguró, rezaba para que estuvieran bien y no los haya contagiado. Así, el pasado lunes volvió a su trabajo en medio de una mezcla de sensaciones.

"Fue un recibimiento en nombre de toda la comunidad a cargo de Eliana, Mónica y Gisela que me dejaron sin palabras, algo por demás increíble, emocionante, con mucho respeto, empatía y amor, todo eso sentí y fue lo que me transmitieron toda la mañana".

Más tranquila por su recuperación, dejó un nuevo mensaje a los ciudadanos ya no sólo de San Juan, sino de todo el país, por la importante de seguir con los cuidados para prevenir el virus. "Sé que hay gente q la pasa muy mal con esto en todo sentido, lo mío fue nada en comparación de otros casos. No es imposible ni en vano la lucha. Es un año impensado, inimaginable para todo el mundo. Hay muchas cosas que nos tenemos que replantear en todo sentido", señaló.

Y agregó que "por el momento lo único que aplaca o mitiga en algo al virus es el distanciamiento y los cuidados. Hay que unirse como sociedad, todos tenemos familias que mantener y los cuidados son las armas que tenemos por ahora".