El recuerdo de Rosalía Garro: “Le doy gracias a Dios que tengo mucha fuerza y voluntad”

Este jueves San Juan lamentó la muerte de la histórica dirigente del PJ, Rosalía Garro tras cinco años de estar alejada de la política a causa de un ACV que la dejó con importantes secuelas.

"La Negra" como la llamaban sus conocidos y simpatizantes, falleció a los 76 años, sumida en paz y rodeada de sus seres queridos. Todo pasó después de una lucha constante que la llevó a una nueva vida en 2015, cuando sufrió un ACV la enfrentó al desafío de volver a aprender a caminar.

"Antes de fin de año (2015), quiero hablar bien. Le doy gracias a Dios que tengo mucha fuerza y mucha voluntad", relató en su momento la conocida dirigente, a Diario La Provincia SJ.

El 27 de octubre de ese año, "La Negra" sufrió un ACV el pasado y su pronóstico era delicado y reservado, estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital Privado. Luego de este servicio pasó a Terapia Intermedia para después ser trasladada al Centro Rehabilitar, donde permaneció más de un mes ya que no podía caminar y se movilizaba en silla de rueda. No hablaba y no podía mover el brazo.

Su hija Valeria destacó que su madre "nunca cayó en depresión y que agradece mucho a Dios eso porque fue vital para que en menos de un año ella pudiese caminar y empezar a hablar de nuevo aunque aún le queda por mejorar”.

"Se ponía loca cuando no podía hablar”, señaló Valeria y Rosalía rió a carcajadas asentando lo que su hija decía. "Lo primero que habló fue cuando cantó la marcha peronista mientras estaba internada en el centro de rehabilitación. Al poquito tiempo de hacer el ACV, ella le pidió a los médicos ir a votar a la segunda vuelta. Una de las cosas que pasa en el cerebro de las personas que hacen accidentes cerebrovasculares son el tarareo y el cantar. El de la marcha le salía bastante bien, a eso lo tiene incorporado en el chip”, agregó.

"No me dejaban los médicos pero no los deje que me dijeran no. Por suerte, voto en la misma escuela que Gioja y los cruce, ellos me dijeron loca que estás haciendo acá”, recordó Rosalía.

Una anécdota graciosa que la ex Diputada contó a este medio fue que en el festejo del Día de la Primavera en la Clínica, los médicos hicieron collares y se eligieron la Reina y el rey de la Primavera. "Dijeron Rosalía Garro. Y yo me mataba de risa. Ellos me quieren”, finalizó.