Tras la fase 1, comerciantes quieren trabajar en una franja horaria extendida

martes, 1 de septiembre de 2020 09:30

Los comerciantes quieren volver a trabajar cuanto antes, en un contexto de crisis económica generada por la pandemia que ya hace pensar en nuevas formas de trabajo y adaptaciones para no terminar con el cierre de los locales. En este escenario, la Cámara de Comercio de San Juan mantuvo una reunión este lunes con el Ministerio de la Producción, donde se planteó la necesidad de empezar a trabajar desde el sábado 5 de septiembre con un rango horario más abierto que el que se venía trabajando antes de la Fase 1.

Hasta el antes de retroceder de fase por el brote de coronavirus en San Juan, la provincia manejaba como franja horaria de trabajo de 10 a 18 horas, concibiendo el trabajo de corrido. Ahora, según indicó Hérmes Rodríguez, se planteó la posibilidad de que sea de 10 a 20 horas, o sea sumando 2 horas más.

"Hablamos de un rango horario para tener abierto, obviamente se pueda trabajar 8 horas pero cada comerciante decide el rango para poder trabajar. Algunos podrán hacerlo 4, otros 6 y otros 8", explicó en Estación Claridad.

El comerciante explicó que los propietarios de locales comerciales siempre acuerdan con sus empleados las horas de trabajo, los feriados y vacaciones.

Por otro lado, señaló que hasta el momento no se puede saber si han habido o no cierre de locales comerciales producto de estos 14 días cerrados. El control lo hace la Subsecretaría de Trabajo y por ahora no hay un relevamiento realizado.

"Nosotros lo que hacemos es cuantificar la cantidad de locales vacíos. Hay 32% de locales desocupados pero no implica la cantidad de locales que cerraron. Sí sabemos que de estos, el 25% sí cerró", agregó.

Finalmente Hermes Rodríguez explicó que "el protocolo va a seguir y va a ser más exigente". "Estamos trabajando en eso, sobre todo al distanciamiento y tapabocas", finalizó.