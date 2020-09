Coronavirus: expandirán la cantidad de camas para área crítica covid en San Juan

SOCIEDAD

En el hospital Rawson actualmente hay 18 personas internadas en el área Crítica de Covid, de un total de 24 camas disponibles. Ante este escenario existe un plan de expansión en el escenario más crítico para llevar la cantidad de camas a 120 para dar respuesta a la demanda.

Así lo indicó el subsecretario de Medicina Sanitaria, Matías Espejo, quien señaló que la planificación armada en cuanto comenzó la pandemia en marzo pasado concibe también la distribución de pacientes a otras salas Covid de otros hospitales de la provincia no solo el Rawson, sino también el Marcial Quiroga y el de Albardón.

"En terapia intensiva hay un número fijo de camas y un plan de expansión de servicio. En ese sentido, hay 24 camas críticas que ofrece el Hospital Rawson, 14 el Marcial Quiroga y pronto a sumarse 12 camas del ex Hospital Español. Eso es solo en el sector público", comenzó explicando el funcionario.

De acuerdo a lo indicado, existe un "plan de expansión en el escenario más crítico" que implica llevar "a 120 camas críticas que además tiene la posibilidad de brindar ventilación mecánica, sistema de monitoreo, de infusión de manera controlado y recurso humano especializado y capacitado para hacer frente a esta situación de pacientes críticos y masivos".

"Esto es para un escenario más complejos. Además de sumar pacientes en el sector privado", aclaró.

Con respecto a los hospitales de campaña, están planificados en la primera etapa, 640 camas, las cuales desde Salud Pública esperan "que no sean usadas como hospital de campaña pero sí como centro de aislamiento comunitaria con contactos estrechos que no pueden realizar aislamiento dadas las condiciones socioeconómicas".

"Las condiciones de camas tenemos que trabajar en no aumentarlas. Al día de hoy contamos con 260 camas no críticas y 50 críticas. La ocupación es baja y no se contempla todavía como uso de hospital de camapaña pero sí como centro de aislamiento", finalizó.