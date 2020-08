Discriminación en tiempo de coronavirus: aumentaron las consultas por "estigmatización" en San Juan

viernes, 7 de agosto de 2020 00:00

San Juan ya transitó un poco más de cuatro meses desde que la pandemia por Covid-19 obligó a una estricta cuarentena en la provincia. Ese escenario reflejó cientos de sentimientos y actitudes que a muchos expuso a difíciles situaciones como casos de discriminación, hostigamiento y violencia.

Dichos actos se registraron en varias oportunidades desde que los primeros casos de coronavirus aparecieron en San Juan, y por eso se hizo necesaria la intervención de INADI, institución que en estos más de 4 meses recibió decenas de consultas y exposiciones.

“En el primer caso que se trató de una persona vinculada al ámbito médico, en aquel momento comenzó una fuerte campaña de estigmatización y discriminación que fue excesiva ya que hubo un nivel de violencia desmedida. Hubo llamados en redes sociales a la agresión física y a la familia. Inmediatamente cuando tomamos conocimiento de eso comenzamos a actuar para tratar de frenar estas acciones a través de redes sociales y de algunos medios de comunicación. Salimos fuertemente con un comunicado a llamar a la conciencia ya que no se podía generar esto con personas positivas en Covid-19. Lo habíamos visto en otros lados y de cierta forma lo esperábamos pero no sabíamos que de esta manera”, comenzó relatando a Diario La Provincia SJ, Rodolfo Domínguez delegado general de INADI San Juan.

Desde entonces, a diario INADI recepciona llamados por consultas de personas que son familiares o amigos cercanos de casos con Covid en la provincia, o incluso casos sospechosos, y que cuentan haber sido víctimas de algún tipo de maltrato, discriminación o amenaza por parte de sujetos desconocidos.

“En este contexto, las situaciones de discriminación no son ajenas a lo que comúnmente ocurre ya que no se discrimina a cualquiera sino que lamentablemente está dirigida a grupos particulares. Hemos podido identificar como grupos víctimas de discriminación, a personas que pertenecen al área de la salud, que son quienes están en primera línea enfrentados con el coronavirus. Luego les siguieron las personas que llegaron desde el exterior, y actualmente, se están dando estos casos en contra de los transportistas, como así también a sus parientes”, señaló por su parte Mauricio Maturano, abogado y asesor legal de INADI en San Juan, también a este medio.

Estos actos discriminatorios se dan generalmente a través de mensajes de texto o redes sociales, por donde a diario se crean perfiles falsos para efectuar amenazas o insultos. Es por eso que la institución realiza un constante seguimiento de esos perfiles para comprobar identidades e incluso hasta los mismos posteos malintencionados.

“El mal uso de las redes sociales ha permitido que desde el anonimato muchas personas con perfiles falsos expresen todo su odio y lo que no hay que hacer. En el caso de aquellos perfiles cuya identidad no puede ser corroborada y avalada por el denunciante, lo que se intenta es recabar pruebas a través de capturas de pantalla. En el caso de que la persona denunciada no pueda ser individualizada, se presenta un obstáculo ya que no se puede dar fe de la identidad real. Para esto, INADI cuanta un portal donde se monitorean este tipo de acciones en redes sociales, atendiendo a lo que podría ser un cyberdelito”, detalló el abogado.

Fue así que tras conocerse otros hechos de violencia en varias provincias del país, principalmente a pacientes contagiados de coronavirus, como así también a personal de la salud, se comenzó con una importante campaña de alcance nacional, que proclama “Si el virus no discrimina, no discriminemos nosotros”. Esa acción fue la antesala que permitió a INADI San Juan dar un importante paso: el respaldo a positivos Covid-19 como así también a personas de sus entornos, a través de comunicados y la intervención oficial.

“INADI estuvo presente desde el primer momento a nivel nacional y en San Juan supimos replicar el nivel de campaña para generar conciencia. Desafortunadamente, el escenario de Covid volvió a colocar a nuestro organismo en un lugar central en este tiempo de pandemia, al tener que salir a tratar de paliar las situaciones de discriminación”, agregó el delegado.

Aún vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determina la emergencia en todo el país por la pandemia, es que INADI aún no puede dar paso a las posteriores conciliaciones. Sin embargo esto no significa que cuando el decreto cese, las personas que fueron denunciadas por actos discriminatorios, no vayan a ser notificadas por las causas iniciadas.

Uno de los objetivos de la propia ley al momento de la creación de INADI, contempla la multiplicidad de relaciones que el organismo busca establecer con otras instituciones y esferas sociales para crear vínculos, y así avanzar en forma conjunta en la eliminación de actos discriminatorios. Eje principal que tomó fuerza en el contexto de pandemia, y que en San Juan comenzó a formarse.

“Comenzamos articulaciones con el Director de Derechos Humanos de la provincia, para lograr un trabajo de coordinación en varias políticas. Participamos en las mesas del Acuerdo San Juan, para generar entre otros aspectos, un Consejo de Derechos Humanos a nivel provincial que esté instituido por los tres poderes, en conjunto con organismos de la sociedad civil. Eso nace y toma fuerza en este contexto de pandemia y buscamos que sea política de Estado”, sostuvo Domínguez.

Sin embargo no todo significó tomar acciones inmediatas ya que de la mano de la campaña de alcance nacional, se registraron repercusiones a nivel provincial. Así, el organismo percibió entre los sanjuaninos un cambio de actitud al momento de conocerse cada nuevo caso hasta llegar al número 20. “Hemos tenido repercusiones desde otros lugares también ya que recibimos consultas de personas del ámbito dela salud de provincias vecinas. Es un aspecto positivo para nosotros ya que entendemos como satisfactoria la primera respuesta que San Juan tuvo cuando no esperamos a que se haga una presentación formal para dar a conocer nuestra posición frente a lo que ocurría. Los beneficios obtenidos socialmente fueron múltiples”.

Sentimientos personales frente a hechos de discriminación

INADI no es una institución abstracta sino que está constituida por personas que en su largo camino, reconocen haber vivido y presenciado cientos de causas de discriminación que los marcaron. Es por eso que el joven abogado Mauricio, resaltó cuánto lo conmueve desde lo personal, los actos discriminatorios a personas con Covid.

“Es todo un desafío ya que detrás de cada agente público hay una persona. El desafío está en manejar esa transferencia y nunca perder la objetividad que se necesita, sino no se podría llevar a cabo una instrucción. En lo particular tengo muchos sentimientos encontrados ya que mi papá es jubilado y toda la vida manejó un camión, y mi hermana es médica. Sin embargo en cada presentación pongo mi compromiso para manejarlas en condiciones de igualdad. Al momento de hoy me niego a entender porque una persona puede maltratar, insultar o humillar a otra que recibió un diagnóstico que nunca buscó. Creo que en esto es fundamental el carácter humano”.

Y agregó que “En el marco de esta pandemia de Covid es que también volvemos a alzar la voz por la comunidad trans, debido a que quedó al descubierto la extrema situación de vulnerabilidad que vive. Esto no sólo se da en San Juan sino también en el país entero. Tenemos el derecho de una vivienda digna, educación y salud, entre otros, que se debe garantizar a todo ciudadano y que en este 2020 se les siguen negando y vulnerando a la comunidad trans”.

Mientras que Rodolfo Domínguez, reveló que la pérdida de empatía es un aspecto complicado de entender para quienes trabajan a diario con los derechos humanos.

“Se trata de que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y evitar sentimientos tan horribles como es notar que el otro te estigmatiza y discrimina. Trabajamos mucho en la idea de que somos una sociedad de iguales constituida por seres diferentes, una sociedad diversa, pero hay bolsones de la sociedad que parecen que están infectados por odio y no logran salir de sus cápsulas estigmatizantes. Trabajamos para que eso no se produzca”, finalizó.