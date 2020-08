Día del Niño en San Juan: no habrá festejos pero sí se repartirá leche chocolatada

viernes, 7 de agosto de 2020 16:06

El próximo 16 de agosto en Argentina se vivirá el Día del Niño. Pero este año, los festejos serán diferentes a los vividos años anteriores. En esta ocasión no habrá grandes fiestas con shows en vivo y el despliegue de juegos con sorteos que son un clásico en San Juan. Sino que será más austero y de acuerdo a los cuidados que amerita la época de pandemia.

Por esto, para ese fin de semana, está previsto que Desarrollo Humano asista con leche y chocolate a los comedores y merenderos que están registrados en la cartera social. Así lo indicó el secretario de Promoción Social, Lucio González, quien recordó que "no se pueden hacer reuniones masivas" y por eso se apeló a asistir a las uniones vecinales o merenderos de toda la provincia con comida.

"Los que asistan a retirar la leche con el chocolate deberán hacerlo con cubreboca y se deberá usar guantes al momento de entregar esto", comenzó explicando el funcionario en radio Sarmiento.

Luego indicó que se ayudará "fundamentalmente a los merenderos registrados en el ministerio". Además se implementará un trabajo desarrollado a través de la Dirección de la Niñez de la provincia para conscientizar de los derechos de los menores. Será un trabajo basado en herramientas audiovisuales y de comunicación y paralelamente se "concretarán actividades dentro del marco protocolar para que no pase desapercibido el Día del Niño".

"Antes los juguetes se daban en un marco de sorteo pero ahora no se podrá llegar a eso. Se redujo la compra a la mitad de lo que se hizo el año pasado. No se podrá realizar iniciativas masivas. lo mismo con los municipios. Hace unos años para atrás se descentralizó el día del niño para que tuvieran acceso al festejo en los clubes pero ahora no se hará", finalizó González destacando que la ración que se dará es para 80 mil chicos.