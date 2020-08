Con la figura de "inspector" inicia la oportunidad para que porteros de San Juan hagan carrera

viernes, 7 de agosto de 2020 18:49

De forma histórica, este jueves, el Ministerio de Educación de San Juan junto con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un convenio para que en esta vuelta a las clases, se incorpore la figura del Inspector de Personal de Servicios Generales. Se trata de personas que tendrán a cargo el control y relevamiento del trabajo de los porteros en las escuelas, dando así el paso a lo que será la creación de la carrera de porteros.

Este logro se debe a un proyecto iniciado desde hace más de dos años por UPCN, y que el contexto de pandemia permitió la aceleración para alcanzar así a introducir la figura del inspector de porteros.

"Se trata de la iniciación de la carrera de porteros, algo histórico que no tuvieron nunca. Se va a comenzar a aplicar en el menor plazo posible ya que los porteros nunca tuvieron carrera en sus trabajos. Es el escalafón más bajo de la administración pública en el cual no se avanzaba, un sector que además siempre estuvo supervisado por los directivos de las escuelas, o quien se pusiera en frente debido a que no había una figura que conducía", explicó a Diario La Provincia SJ, Enrique Funes secretario gremial de UPCN.

Fue precisamente eso lo que llevó a las autoridades de UPCN a trabajar en un proyecto para la creación de las figuras de autoridad, como así mismo la posibilidad que de ahora en más tendrán los porteros para avanzar en sus puestos de trabajo.

"En principio se va a aplicar la figura del inspector que será una persona que saldrá seleccionada con un examen psico-físico y otras aptitudes, ya que tendrá contacto con todos los miembros de las escuelas. La carrera va a permitir que los porteros se conduzcan a sí mismos, van a tener un cargo con un buen reconocimiento económico", detalló el Secretario.

Y agregó que "El inspector será el encargado de supervisar y controlar que se apliquen bien las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de coronavirus, es decir, una serie de puntos que existen en el reglamento y que antes no había quien las controlara. Esto es el comienzo, en principio al inspector se lo va a reconocer a través de una retribución económica y, si funciona, la idea es que con el tiempo se les pueda dar categorías, por ejemplo la de inspector, subinspector o técnico de sector".

La oportunidad estará en todos aquellos porteros que transiten años en su labor y que estén capacitados para las categorías a las que podrán acceder.

"El haber firmado el convenio es un paso firme en este proyecto. Ahora vamos a intentar hacer una asamblea para representantes de los porteros y comenzar a introducirlos en este proceso", finalizó Funes.

Del acto de firma de convenio participaron el ministro de Educación de San Juan, Felipe de Los Ríos, el secretario General de UPCN, José Villatambién, la Secretaria Administrativa Alicia Vargas, el Secretario Gremial de UPCN Enrique Funes, y funcionarios de la cartera educativa e integrantes del secretariado ejecutivo de UPCN.