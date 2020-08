Lo separaron de su hermano hace más de 40 años y ahora está buscándolo

domingo, 30 de agosto de 2020 21:40

Edgar Mario Rosales tiene 45 años y desde su niñez tuvo una vida sacrificada trabajando en el campo. Sin embargo, su mayor dolor viene por la falta de alguien importante en su vida: su hermano. Esta semana fue su mujer quien decidió ayudarlo y usó sus redes sociales para contar su historia y así conseguir información.

Edgar nació el 5 de noviembre de 1974 y su hermano Alfredo era algunos años mayor. Cuando su mamá murió Edgar se quedó con su papá con quien fue de un lado a otro, según donde encontraban trabajo. Su hermano se quedó con la familia de su madre y nunca más se vieron.

"Su mamá se llamaba Rosa Esquivel y su papá Julio Santiago Rosales. Edgar se acuerda que aproximadamente a los cuatro años sus padres se lo llevaron a Mendoza y ahí dejó de ver a su hermano Alfredo quien se quedó con sus abuelos maternos. No sabemos si tiene el apellido Esquivel o Rosales", contó a Diario La Provincia SJ su esposa Rosana Fernández.

Ahora el matrimonio vive en la Villa Cremades en Pocito y decidió que era momento de encontrarlo. "Estamos viviendo en San Juan y queremos volverlo a conocer. Hace tres días conté lo que nos pasaba en Facebook y se contactaron unos primos que me dijeron que lo vieron hacen varios años y que trabajaba de albañil. Además nos dijo que en ese entonces sus abuelos vivían en la Villa Nacusi, pero no se acuerda de cuándo fue que se lo encontró así que tampoco sabemos si ellos viven. Pero por lo menos nos dio la esperanza de que Alfredo esté en San Juan y vamos a seguir buscándolo".

La historia de por qué fue su mujer quien decidió publicar en sus redes la búsqueda también es triste. "Él no tenía Facebook porque no sabe leer ni escribir por eso lo publiqué yo. Igualmente ahora creé uno a su nombre por si su hermano lo busca, pero se lo estoy manejando yo. Su vida fue complicada. Edgar nunca tuvo documento, siempre estuvo con su papá de un lado para el otro trabajando en el campo y sus padres nunca lo asentaron así que tampoco tenía partida de nacimiento. Hace poco solicitamos su DNI, así que por primera vez no va a ser indocumentado, estamos esperando que llegue", sentenció la mujer.

Cualquier información que tengas podés comunicarte al 2645677531.