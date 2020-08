Coronavirus: preocupa en San Juan que se confunda "flexibilización con relajación"

lunes, 3 de agosto de 2020 12:35

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, aseguró que genera preocupación el nivel de relajación que hay en la provincia a partir de la apertura de diferentes actividades bajo estrictos protocolos que al final no se están cumpliendo.

"Lo que estamos viendo desde el Ministerio de Salud es que por ahí se confunde lo que es esta flexibiliazación, que es desde el punto de vista sanitario, pero que no es sinónimo de relajación. Flexibilización no significa no cumplir con el uso de tapaboca, que la mayoría no lo hace; la distancia mínima de los 2 metros, que tampoco se está cumpliendo y el uso del alcohol en gel", lamentó Jofré en rueda de prensa.

Luego confió que desde el Gobierno provincial se está haciendo todo lo posible para evitar que ingresen personas por pasos no permitidos y con esto puedan generar algún contagio del virus. Pero destacó que la sociedad debe colaborar cuidándose y denunciando si ve maniobras ilegales con relación a este punto.