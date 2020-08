Médica sanjuanina con coronavirus: "dejen de decir que esto no existe, no seamos soberbios"

viernes, 28 de agosto de 2020 21:34

En las últimas horas trascendió un mensaje en redes sociales, de una médica sanjuanina a quien el estudio de hisopado le dio positivo en coronavirus.

Según contó la mujer, le informaron de su diagnóstico hace una semana aunque desde antes ya transitaba el aislamiento en un hotel como medida de protección a su familia. En este aspecto, la mujer que ya recibió decenas de mensajes de apoyo, y dejó un fuerte mensaje a los sanjuaninos.

"Hace una semana a todos nos cambiaría la rutina de golpe, lo que veíamos de afuera se nos presentaba brusca y rápidamente. Empezaría la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la angustia miles de sensaciones", comenzó relatando.

Y agregó que "me llevó a la triste y dura decisión de aislarme en un hotel para resguardar a mi familia y, seguir trabajando. Sin embargo, el aislamiento preventivo no sería en vano...y me darían la noticia que quizás era una opción una probabilidad dentro de los gajes del oficio pero realidad al fin: covid + asintomática. Fueron segundos de no saber qué hacer, qué decir ni sentir".

En este aspecto, la mujer contó que después de recibir el resultado, fueron innumerables las muestras de cariño que recibió tanto por redes sociales, como por llamadas y hasta presentes dejados en el hotel en el que se encuentra.

"No me alcanzara la vida para devolver y agradecer tanto amor. Y aquí estoy, con toda la buena onda, la buena energía, la fe porque una vez mas saldre de esta. No es fácil el encierro sola, lejos de los afectos, no hay horario el dia es el mismo pero se puede si se puede y me mantiene pensar el dia que vuelva a reencontrarme con todos y esto formara parte de una anécdota y una batalla más", admitió.

Por último les señaló a los sanjuaninos que "sólo me queda decirles una vez más que se cuiden, que dejen de decir que esto no existe no seamos soberbios y cancheros como estamos acostumbrados. Ámense, cuídense, valoren el día a día con sus familias, sus amigos sus seres queridos, valoren la vida".