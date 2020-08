La dura espera para decir adiós a un familiar con coronavirus en San Juan

viernes, 28 de agosto de 2020 00:00

Está solo en la habitación, intubado, con el corazón latiendo más fuerte que nunca pero en coma inducido. La hoja de diagnóstico indica COVID-19. Su estado es crítico y los médicos esperan "que se corte" en cualquier momento. Pero su corazón late y alguien dice que está esperando a su ser querido pero nunca llegará porque está "prohibido" que los enfermos terminales con coronavirus tengan contacto con cualquier persona que no sea su médico y enfermera.

La escena es dolorosa pero se da en varias partes del mundo, incluido San Juan. Sin embargo no será por mucho tiempo. El Gobierno de la provincia trabaja en un protocolo para "el tratamiento humanizado del final de vida en contexto de pandemia". Este miércoles fue presentado públicamente y ya despertó el interés de las familias sanjuaninas que transitan estos días con un enfermo grave, ya sea o no con pronóstico Covid-19.

"Se trata de la muerte digna. En este caso hablamos de humanizar el trato, el derecho a decir adiós. Hoy justamente mi papá está muy crítico. Es algo con lo que trato de entender a los médicos y también que ellos entiendan nuestra postura", expresó Tania Bellido a Diario La Provincia SJ.

Su papá, Victor Bellido de 84 años de edad está grave internado en Terapia Intensiva Covid-19 en el Hospital Rawson. Su estado de salud es grave, y ya empezaron a complicarse los riñones y hasta el corazón. Por eso sus hijas de 32 y 38 años esperan que el protocolo se agilice para poder llegar a verlo y poder despedirse.

"Prácticamente está inducido al coma y los fármacos empiezan a dañar tanto hígado como riñones. El corticoide afecta el corazón y el mensaje del médico es muy desalentador. Cuando la ministra nombró el trato humanitario, nos llenamos de esperanza de poder volver a verlo. Tenemos bien sabido que en algún momento él tiene que partir, si no es hoy, es mañana o pasado, es la ley natural. Queremos sentirlo y que él sienta que no está solo, que sienta el calor de la familia. Más allá que parta o no es otra cuestión, que sienta que hay una persona, que le habla", subrayó con congoja la hija del anciano.

Pero Victor no es el único abuelo que está internado allí. Él es uno de los cinco ancianos mayores de 80 años que están internados con diagnóstico positivo de Covid-19. De ese total hay 3 abuelos de 81 a 90 años con infección y 2 que tienen más de 91 años. Además hay 8 abuelos que tienen de 71 a 80 años. No todos ellos están graves.

Con respecto al estado de salud. El último informe indica que hay 14 pacientes internados en Terapia Intensiva del área Covid-19 críticos de los cuales 8 son positivos confirmados. Además hay 5 pacientes con asistencia mecánica respiratoria.

Ante este escenario, el Gobierno de San Juan armó el protocolo para trato humanizado de pacientes con coronavirus. Es un protocolo "para el derecho a Decir Adiós" desde la óptica de los Derechos Humanos que permite acompañar a un paciente en sus últimos días de vida.

Según indicó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, a Diario La Provincia SJ, "estamos mirando los últimos detalles del protocolo, en breve estará listo para aplicar". En éste, primará "la dignidad humana" garantizando "la capacidad de decisión sobre la propia vida y el acompañamiento familiar".

El protocolo tiende a garantizar el trato digno y humanitario a efectos que el paciente se sienta acompañado, cuidado y querido por los suyos en un marco de respeto y máximo cuidado a su persona, su familia y todos los sanjuaninos.

Consideraciones para paciente Covid-19 crítico

Derecho de asignar un acompañante o su reemplazo

Posibilidad de comunicarse telefónicamente o electrónicamente con sus familiares

Derecho a recibir atención psicológica

El acompañante debe ser mayor de edad, deberá someterse a revisión médica, no tiene que tener Covid y no debe ser de riesgo.

El acompañante debe firmar el consentimiento informado, usar elementos de protección personal y medidas de seguridad y prevención.

Las instituciones y equipo médico establecerá corredores seguros de ingreso y egreso del familiar

Se informará el estado de salud del paciente crítico

Se deberá comunicar al acompañante las reglas para su estadía, permanencia, medidas de seguridad y uso de EPP en el recinto médico.

Consideraciones para pacientes críticos no identificados como Covid-19