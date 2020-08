100 años de radio: el sentimiento de sus protagonistas sanjuaninos en tiempos de redes

jueves, 27 de agosto de 2020 17:01

Enrique Telémaco Susini, su sobrino Miguel Mugica y sus amigos César Guerrico y Luis Romero Carranza, eran conocidos como "Los Locos de la Azotea". El grupo concretó la hazaña de salir por un dial y ser el puntapié de una pasión: la radiofonía. Con la tecnología de la época y no pocas dotes de acrobacia para instalar una antena horizontal, como las de los radioaficionados, en la terraza del teatro Coliseo porteño, el grupo fue el que conectó un primitivo aparato de transmisión con un cable a un micrófono y dio vida a la primera sala y con éste a la radio. La historia marcó como fecha el 27 de agosto de 1920 y este jueves se cumplen 100 años de aquel día.

La aventura de aquellos "Locos", que transmitieron la ópera "Parsifal" de Richard Wagner -hay un registro grabado con la voz de Susini previo a la función que se puede oír en algunas recopilaciones- no solo deleitó a un puñado de poseedores de receptores "a galena", que obligaban al escucha al uso de auriculares, sino que inició el fin del silencio en la vida cotidiana de los porteños y luego de los argentinos en su totalidad.

Hoy la radio sigue siendo una pasión atravesada por las nuevas tecnologías y con las redes sociales como protagonistas. Precisamente en éstas, quienes hoy le dan vida al dial se expresaron en las últimas horas para exteriorizar el amor por el micrófono. En esta fecha, periodistas y locutores radiales de San Juan escribieron unas líneas en sus facebook donde recibieron saludos y aliento en sus trabajos, en medio de un festejo truncado por el coronavirus pero cargado de sentimientos.

A continuación lo que escribieron algunos de las voces del dial sanjuanino

Gastón Sugo (radio Light): San Juan fue la primer provincia en tener una radio privada (Colon). San Juan se animará a ser la primera en tener un régimen provincial que ordene la industria de la radiodifusión? El marco legal es nacional, pero quedan muchas aristas para implementar y que son resortes locales. Por mil años más, felices #100AñosDeRadio.

Federico Fager (Radio Light): Recuerdo en mi infancia haber hechos programas caseros con mi hermano y mis primos con un antiguo radiograbador en el que ibamos editando música y comentarios. La radio de una u otra forma siempre estuvo en mi vida. Con el paso de los años Light se convirtió en la estación que uno escuchaba en la casa de uno. El sueño a esa temprana edad era poder trabajar como periodista y en una radio como Light, que hoy es mi casa.

Victoria Olaechea (Estación Claridad): Viste cuando conoces a alguien? No sabes si va a ser el amor de tu vida o solo va a pasar por ella. Con la radio me pasó así, amo tener la oportunidad de conocer y aprender día a día de este poderoso y mágico medio, espero cuando sea viejita seguir teniendo la posibilidad de hacer esto que amo tanto, feliz día de la radiofonía! Gracias a esos "locos de la azotea" ❤️

Adrián Tejada (radio Colón): De los 100 años de la radiofonía pude disfrutar de más de 20 trabajando en ella. Gracias por poder seguir y Feliz centenario a un medio tan noble. LA RADIO. Felicidades a todos los compañeros que hacen #Radio.

Dolly Rodriguez (AM1020): En este día se me viene a la cabeza mi niñez, cada momento que imaginé la radio cuando me iba a dormir... Cuando tenía 8 años y le pedí a mis padres que me regalaran un aparato de radio y así fue que llegó mi preferida "Una Tonomac de la época". Eran esas noches de pensar como salía por un parlante pequeño esas voces, en ocasiones me preguntaba dónde estaban los cantantes? Cómo se hace para pasar las publicidades? Qué hay detrás de esto tan pequeño y que funcionaba con una pila grande... Esa y tantas preguntas más que hacen que imaginemos a través del sonido, lo que no vemos.

LA RADIO ,aquella que me cautivó desde niña y que Dios luego la puso en mi vida para trabajar en ella orgullosamente y amarla eternamente... Felices 100 años Radio Argentina.

Pepe de la Colina (radio Libre) realizó un material con su productora que recopila la voz de emblemas de la radiofonía sanjuanina. El trabajo fue presentado el pasado 20 de agosto en las redes sociales en homenaje a los 100 años de la radio en Argentina. "Es un justo reconocimiento a esas voces que nos acompañaron durante tantas décadas", escribió el locutor cuyo video se tituló "La radio por siempre".

Aquellos años de oro

Antes de la aparición de la TV, de la que también Susini participó, y hasta fines de la década de 1950, escuchar la radio fue una de las ceremonias favoritas de la población, que aun en grupos familiares se reunía frente a aquellos receptores que con solo sonidos, música y palabras les permitían imaginar rostros, escenarios y lugares exóticos que de otro modo no iban a conocer.

Con el correr de los años la travesura quedó atrás y con el incentivo de la publicidad paga desaparecieron las espontáneas transmisiones con cantantes líricos, recitadores gauchescos, pianistas y otras variantes, y de la experiencia de 1920 surgió la pionera de habla hispana Radio Argentina, seguida por Radio Prieto, Radio Cultura, Radio Fénix, Radio Porteña, Radio Municipal, Radio La Voz del Aire, Radio Splendid, Radio Stentor.

Pero también hubo otras como Radio El Abuelito, Radio La Abuelita, Radio Muebles Díaz -que emitía desde la mueblería famosa por su chalet construido en una terraza de Cerrito y Sarmiento-, Radio Cine París, Radio Mayo, Radio La Razón y Radio Centro Espiritista, que luego se llamó Sarmiento.

En 1935 apareció Radio El Mundo, que pronto fue líder y funcionaba en Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional, en cuyo suntuoso auditorio los oyentes se agolpaban para ver a sus ídolos en carne y hueso en programas que generalmente no duraban más de 15 o 30 minutos (el formato de una hora fue impuesto luego por la TV).

Allí, locutores e intérpretes actuaban de pie frente a los micrófonos y se vestían de etiqueta, mientras esa y otras emisoras tenían sus propias orquestas típicas y populares estables, además de recibir la visita de artistas y agrupaciones que reunían los nombres de Niní Marshall, Luis Sandrini, Olinda Bozán, Aníbal Troilo, Francisco Canaro, el locutor Julio César Barton, Alberto Castillo, en una larga lista.

Un fenómeno particular fue el del radioteatro: entre otros, el caso muy especial de "Chispazos de tradición", definido como "un churrasco criollo chorreando sangre gaucha", escrito y dirigido por el inmigrante español José Andrés González Pulido, que era denostado por los intelectuales pero lograba detener la ciudad a la hora de su transmisión, al punto de que muchos comerciantes del centro porteño instalaban receptores en sus tiendas para no perder clientes.

Hacia 1933, los elencos se multiplican y buscan su "target": había romanticismo, unitarios y federales, bandidos rurales, nativismo, infantiles, misterio, aventuras en lugares remotos. Las compañías respondían a los nombres de Francisco Mastandrea, Héctor Bates, Manuel Domínguez y Manuel Ferradás Campos, quien en 1937 contrata a una desconocida llamada Eva Duarte para trabajar en "Oro blanco".

Entre los años 40 y 50 competían los emprendimientos populares de Juan Carlos Chiappe ("El gorrión de Buenos Aires", "Lito, el diariero de la esquina", "Nazareno Cruz y el lobo", "Fachenzo el maldito") con los intentos formativos de Armando Discépolo, que vertía su experiencia teatral con el elenco Radio El Mundo y sus versiones de la literatura universal y películas famosas. En el "Teatro Palmolive del Aire", por La Voz del Aire, el galán Oscar Casco calificaba de "mamarrachito mío" a Hilda Bernard.

En paralelo con el peronismo y la cuestión del voto femenino aparecían autoras como Celia Alcántara ("De mujer a mujer") y Nené Cascallar ("Hogar de mujeres", "La chica de al lado", "Nosotras las mujeres").

En la radio hubo de todo: libretos de hierro, publicidades en vivo, humor, fútbol, y desde que apareció la TV se la dio por muerta en numerosas oportunidades; desde las primeras transmisiones cuando nadie sabía que eran en AM, pasó por la FM, la onda corta y llegó a las plataformas digitales. Por el momento nadie puede aducir que no está viva.