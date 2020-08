Preceptor sanjuanino con coronavirus: "me preocupa recordar todas las personas con las que estuve"

miércoles, 26 de agosto de 2020 14:39

Un preceptor que vive en Santa Lucía y trabaja en Caucete recibió este martes un mail en el que le informaban que el hisopado por coronavirus le dio positivo. Tanto él como su esposa, que es docente, estaban preocupados por su situación y ella dio negativo.

"Vivimos en uno de los barrios de Santa Lucía que aislaron. Habíamos estado el día lunes de la semana pasada en Caucete y nos preocupamos. Cuando nos fueron a entrevistar les dijimos todo y pedimos por favor que nos hisoparan. Afortunadamente, lo hicieron y nos dijeron que en 48 horas íbamos a tener el resultado, o sea el domingo. Pero recién ayer nos llegó el mail y yo soy positivo y ella, no. Mi duda está en que el sábado y el domingo hemos convivido todos juntos en la casa. Estuve con mi esposa y mis hijos, uno de ellos es muy chiquito. Estoy preocupado", expresó Marcelo, tal como se identificó, en diálogo con radio AM1020.

El hombre está ahora en una habitación de la casa de la que sale sólo al baño y con las medidas sanitarias más estrictas que han podido tener. Asegura que "no he salido de mi casa, No hemos salido. Hemos tenido conciencia de que podíamos estar enfermos desde el momento cero. Me llamaron de Salud Pública e indicaron que tengo que estar aislado y si tengo algún síntoma, que me comunique al número que me dieron".

Ante la posibilidad de haber contagiado a su familia, Marcelo acotó que "tenemos que estar atentos a cualquier síntoma. Estamos bien; no sentimos nada raro".

Lo que lo inquieta es recordar todas las personas con las que estuvo, antes de ser hisopado. "Me pidieron de Salud Pública que haga una lista con los nombres. Escribí una con números de teléfono, lo más detallado posible. La pasé pero ayer me acordé de más nombres. Quiero recordar a todos con los que estuve. No sólo fuimos a Caucete a la escuela; visitamos a mi mamá por su cumpleaños; hemos ido a llamados por horas de la escuela. Me preocupa mucho".