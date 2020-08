Departamentos alejados extreman las medidas para evitar el "ingreso del virus"

miércoles, 26 de agosto de 2020 21:38

Calingasta, Jáchal, Ullum y Zonda son por estos días los departamentos donde se goza de un status sanitario óptimo sin casos confirmados de coronavirus. Ante este escenario, los intendentes en conjunto con los concejos deliberantes y con el apoyo del Gobierno de San Juan lanzaron una serie de medidas para controlar la circulación.

En las últimas horas, los intendentes presentaron ordenanzas que endurecen los controles a transportistas y el ingreso de toda persona que no resida en el departamento de destino. El principal motivo es "evitar el ingreso del virus" y controlar que se respete la circulación en plena Fase 1 de la provincia.

Este miércoles en la mañana, la ministra de gobierno, Fabiola Aubone indicó que los caminos no pueden ser cortados por ningún municipio "porque no es facultad legal de ninguna jurisdicción, tanto municipal como provincial" y ante este escenario lo que sí se ha hecho en conjunto con los municipios es un "mayor control porque no debemos descuidar los corredores sanitarios seguros".

En este contexto, uno de los departamentos que ha extremado las medidas de seguridad para evitar cualquier posible ingreso del virus es Calingasta. El comité de crisis COVID-19 de ese departamento implementó una serie de medidas para así fortalecer los controles.