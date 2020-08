Policía con coronavirus en comisaría de 25 de Mayo: aguardan resultados de hisopados a compañeros

martes, 25 de agosto de 2020 18:28

Este lunes se conoció que se habían tomado medidas de desinfección en la comisaría 32º, de Las Casuarinas, debido al contagio de un efectivo que vive en Caucete. Ante ello, desde el municipio pidieron tranquilidad a la población y mantener las medidas de prevención.

El intendente Juan Carlos Quiroga Moyano envió un mensaje en video a la comunidad detallando que "lo que se realizó en la Comisaría 32º este lunes es debido a que salió un caso positivo en un efectivo que vive en la ciudad de Caucete y viene a trabajar a la seccional de Las Casuarinas. Debido a que salió positivo, se aisló al personal de la Comisaría 32º y se les hicieron los correspondientes hisopados.

Con ello, quiero llevar tranquilidad a la gente que estos resultados seguramente los conoceremos este miércoles y los va a informar Salud Pública. Al personal de la 32º se lo aisló y no están trabajando.

"También se hizo testeos rápidos al personal de Salud Pública que trabaja en el departamento, dieron negativo. Es de rutina y obligatorio y hasta el momento no tenemos casos positivos. Además, les digo que el personal que trabaja en 25 de Mayo y que es de caucete no van a trasladarse al departamento y viceversa. Les pido a todos que se cuiden y no esperen que alguien venga a hacerlo por ustedes"