Efecto Fase 1: se dispararon las ventas en supermercados y mayoristas sanjuaninos

martes, 25 de agosto de 2020 22:27

Lo que se registró en marzo y en abril vuelve a repetirse en San Juan. La gente salió a comprar todo lo que pudo en cuanto a mercadería, alimentos y productos de limpieza para atravesar estos 14 días de cuarentena estricta, en Fase 1.

"Nuevamente, los sanjuaninos acudieron a supermercados y mayoristas a surtirse de productos. Hacen compras medianas y grandes, de comida y productos de limpieza para poder pasar varios días sin salir de casa. A veces, una persona lleva pedidos para familiares también", señaló Daniel Pérez, subdirector de la Dirección de Defensa al Consumidor, a Diario La Provincia SJ.

Acerca de la disponibilidad en las góndolas, "no hemos registrado faltantes de marcas o de productos. Sí hay algunas demoras para reponer por retrasos en ingreso de la mercadería por los protocolos que afectan a los transportistas. Sin embargo, en depósito, suele haber stock y con eso, se responde". Ese es un aspecto que tienen en cuenta los inspectores municipales que llegan a los comercios esenciales ya que "si tuvieran en galpones pero no colocan en góndola, se generan maniobras especulativas o subas de precios. Estamos muy atentos a que no haya abusos o se incumplan las normas establecidas".

Para Pérez, se puso especial atención en Caucete y en los barrios bloqueados para que no hubiera inconvenientes para los vecinos. "Hasta el momento, se nota una colaboración y predisposición del sector para acompañar esta etapa. Por nuestra parte, están articulados los operativos con los inspectores para que no haya especulaciones o desasbastecimiento".