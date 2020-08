Sanjuanina se enteró de que fue adoptada y busca a su mamá biológica

domingo, 23 de agosto de 2020 19:33

Marisel Gordillo tiene 41 años y una gran duda: cuáles son sus verdaderos orígenes. Es la mayor de cinco hermanos y toda su vida vivió en el seno de una familia que nunca hizo discriminación entre ella y el resto de sus hijos, pero siempre tuvo la duda de que era adoptada, y tras la muerte de su padre lo confirmó.

Hoy, ya es mamá y abuela, pero sigue teniendo pendiente esa deuda de amor. La información que recolectó entre su mamá adoptiva y sus tíos hay un nombre y dos posibles apellidos.

"No tengo papeles legales de adopción pero pese a que mi papá era policía federal mi mamá asegura que no fui apropiada. Mi mamá biológica me tuvo y me dejó en el hospital. Me dijeron que no me quería dejar, que lloraba, pero como muchas chicas jovencitas que no podían llegar con un bebé a su casa. Por lo que me averigüé, puede ser que mi madre trabajara como empleada doméstica en la casa de un médico y que tenía entre 16 y 18 años", contó Marisel en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Llegó a los brazos de su familia adoptiva gracias a una enfermera que trabajaba en el hospital, pero que desgraciadamente ya falleció y no le puede brindar más datos. "Al parecer era usual que cuando se daban estos casos, los médicos y enfermeras buscaban a familias que quisieran cuidar a estos chicos y les hacían un certificado de nacimiento a nombre de los padres adoptantes. En mi partida de nacimiento no figura nada, ni el nombre del médico ni dónde nací. Una tía me contó que recordaba que el apellido de la chica era Rojas, pero mamá me dice que se llamaba Alicia, pero que recuerda de apellido Díaz".

El problema es que nadie de su familia conoció a su progenitora por lo que lo único real que tiene es la fecha 18 de octubre de 1978. "Para poder conocer quiénes dieron a luz ese día en el hospital necesito una orden judicial. Para esto me están ayudando desde la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) y estoy juntando todos los papeles que me pidieron".

Si bien desde su familia adoptiva aseguran que su caso no se trata de una apropiación, desde la entidad nacional le tomarán muestras de sangre para corroborar si está relacionada de alguna forma con alguna víctima de la dictadura. "Tengo que presentar documentación, ellos lo mandan a Buenos Aires y una vez al año vienen a tomar las muestras de sangre. Este año, por la pandemia obviamente no vinieron, así que hay que esperar. Ellos me dicen que a través del ADN puedo llegar a encontrar parientes o incluso a mi propio padre biológico porque de él no sé nada".

"Quiero conocerla, saber si me buscó. Sé que también me puedo encontrar con una persona que no quiera saber nada, pero quiero saber qué le pasó a ella en su vida. Si me quiso buscar y no pudo, quiero que me conozca, que sepa que tiene nietos y una bisnieta. Yo también fui madre a los 16 años y mis padres me aceptaron con mi bebé. Solo quiero cerrar un ciclo, solo estoy interesada en lo afectivo, pese a que nunca tuve falta de amor", sentenció Marisel.