La pandemia golpeó la donación de sangre en San Juan pero un cambio llegó para quedarse

domingo, 23 de agosto de 2020 08:23

El coronavirus sacudió las estadísticas del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) en cuanto a los excelentes números de donaciones que habían logrado en 2019, tras un intenso trabajo en colectas solidarias de sangre, pero eso los desafió a buscar la manera de garantizar un servicio de calidad en un contexto complejo y cambiante. Hoy por hoy, San Juan atraviesa un brote de casos de COVID-19 tras meses de una situación controlada y por eso, la capacidad de respuesta eficiente es la clave.

El responsable de IPHEM, Alfredo Laplagne recalcó a Diario La Provincia SJ que "venimos con adaptaciones permanentes y protocolos que van evolucionando, conforme lo hace la situación. Hacemos revisiones prácticamente semanales de los protocolos. La adaptación fue dura, tanto de los donantes como de todo el personal, y en ese sentido, se cumplen hoy más que nunca de manera muy estricta los protocolos sanitarios. Hemos dispuesto que en la planta baja, todo el personal tenga máscara además de barbijo y tratamos de cuidar mucho al donante".

Acerca de ello, la forma de trabajar se vio trazada por la entrega de turnos. "El turnero ordenó nuestro trabajo, el stock en nuestras heladeras y también nuestro trabajo con los hospitales, que han crecido mucho en la indicación transfusional y en el manejo de la sangre. Este un año de aprendizaje en el que no todo ha sido malo. Tenemos que buscar lo que nos permita crecer y en las épocas de crisis, como esta pandemia, las cosas nos han zamarreado de ese lugar de tranquilidad en el que estábamos. El sistema de turnos llegó para quedarse", agregó.

Con su implementación, consiguieron reducir una de las quejas más recurrentes. "La mayor espera del donante se daba en la previa, en la sala porque teníamos días que venían 50 y otros en los que había 3. Cuando habían muchos, se quejaban y con razón. Pedían más personal pero no podíamos hacerlo ya que no sabíamos qué día íbamos a tener mucha gente y qué días, no. Con los turnos, eso no pasa y ha mejorado la atención al paciente".

Ahora, queda reforzar la contraparte para que todo pueda encajar y funcionar de la manera que el IPHEM espera y necesita. "El donante no se termina de adaptar a los turnos. Falta mucho y evaluamos que entre el 30% al 50% no asisten. Son porcentajes muy altos. Hemos prolongado el horario de extracción porque, con el distanciamiento social, para llegar a la misma cantidad de gente, cuesta más y no lo estamos logrando ya que también bajó el número de colectas voluntarias. Hemos recibido donaciones de equipos deportivos, ONG y de la iglesia mormona e iglesia Universal, en esta pandemia pero nada se compara a poder salir y llegar a otros lugares a realizar campañas. Eso aún no es posible".

En el IPHEM se garantiza al donante que asiste con su turno una atención ágil y acompañada paso a paso por las normativas de higiene. La sala de extracción funciona con dos sillones en vez de cuatro y los dos libres marcan el espacio entre quienes se disponen a colaborar. En el sector de desayuno o colación antes de retirarse, ingresan dos personas que ocupan una mesa cada uno para mantener el distanciamiento. Cuando se van, todo es desinfectado y preparado para recibir a otras personas.

"No estamos teniendo los niveles que quisiéramos o los que teníamos antes de la pandemia pero lo cierto es que esto que vivimos nos obliga a reformular la mirada de las estadísticas. Cambiamos el número que medíamos y nos quedamos con el que nos dice el stock diario con el que cuentan los hospitales y el IPHEM. Necesitamos para estar cómodos un stock mínimo de 250 unidades de glóbulos rojos y en estos momentos estamos, en promedio, en los 180 que es el número más alto que hemos tenido en la pandemia", detalló.

Por eso, se alienta a los sanjuaninos, donantes voluntarios o familiares, que se animen a colaborar. "La demanda, en un primer momento, bajó porque se suspendieron todas las cirugías programadas y también había pocas urgencias. Pero ahora, va cambiando el panorama: hay urgencias, partos, complicaciones en leucemias, necesidades de pacientes en diálisis y cirugías de urgencia con lo que se aceleró el pedido de sangre".

Cómo donar

El IPHEM extendió su horario de atención: las donaciones de sangre se reciben de 7 a 12 hs. de lunes a sábado. Se debe sacar turno en la línea 264-4223571, que funciona las 24 horas, todos los días.

Después de sacar turno se enviará un mensaje de texto que debe ser mostrado en caso de ser requerido por las autoridades del Comando de Seguridad Unificado.