Barrio de Capital aislado por coronavirus: "es angustiante ver el vallado"

sábado, 22 de agosto de 2020 23:15

En las últimas 48 horas, diversas zonas de San Juan se transformaron en lo que cualquiera podría confundir con un set de filmación de películas apocalípticas. Es que de un momento para otro, comenzaron a desplegarse impresionantes campamentos sanitarios con el fin de lograr identificar a portadores del virus.

Eso es lo que vivió este sábado Antonella Taruselli junto a su mamá, vecinas del Barrio Bancario. "Con mi mamá vendemos chipas, scones y tequeños y había sacado el permiso para salir a hacer los repartos a las 14.00. Salí de mi casa, cuando di la vuelta en el auto me encontré con un operativo policial. Bajo la ventanilla y le pregunto al oficial. Me explicaron que había habido un positivo en el barrio de atrás y que me recomendaba que volviera a mi casa porque después no iba a poder entrar. Volví asustada a hablar con mamá, pero como todavía no había nada en mi cuadra e incluso seguían pasando los colectivos, retomé la entrega de pedidos en el centro", recordó la joven en diálogo con Diario La Provincia.

Mientras ella repartía los pedidos recibió el llamado de su madre contándole que finalmente habían vallado su cuadra. "Cuando volví me pidieron el documento y me pidieron que nos quedáramos adentro. Si abríamos el portón estaban reatentos de que no pisáramos la vereda. Venían y nos pedían que entráramos. Alrededor de las 17.00 llegó un camión con personal sanitario y comenzaron a tomar datos casa por casa. Nos dieron un papel con nuestros datos y nos pidieron que fuéramos al colegio (Medalla Milagrosa) para que nos hicieran un test rápido. Gracias a Dios nos dio negativo a las dos".

Los vecinos hicieron cola para realizarse los testeos.

Pese a que tenían el negativo en la mano, entendieron que el operativo iba para largo. "Nos pegaron un cartelito en la puerta con el número de casa y manzana y nos preguntaron si teníamos alimentos, elementos de higiene, si tenemos obra social, nos pidieron un número de contacto de alguien externo al barrio. Nos dijeron que el barrio iba a estar vallado por lo menos por diez días y nadie iba a poder salir, por lo que lo que necesitáramos nos lo tiene que traer alguien de afuera".

Mientras hacían la cola para el test, respetando la distancia, tuvieron la oportunidad de dialogar con algunos vecinos. "Hubo mucho movimiento durante todo el día, los vecinos estábamos todos sorprendidos porque verdaderamente parece una película. Creo que incertidumbre y sorpresa son las dos palabras que enmarcan todo esto".

Más allá de haber tenido los resultados negativos, su mayor preocupación pasa por el lado económico. "Nuestra única fuente de ingresos es el emprendimiento gastronómico y si bien es una actividad exceptuada nosotros no podemos salir y eso nos genera angustia. Hasta marzo trabajé en una fundación y mi mamá se quedó sin trabajo en mayo así que empezamos con esto en plena cuarentena y nos ayudó a salir adelante. Es muy angustiante tener una vallado y no poder seguir", sentenció Antonella.