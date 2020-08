Preocupación, el factor común que comparten muchos cauceteros por el coronavirus

viernes, 21 de agosto de 2020 00:00

Los barrios Justo P. Castro I y Justo P. Castro III se convirtieron este miércoles en los primeros aislados por coronavirus. Con el correr de las horas, y ya entrado el jueves en la madrugada, todo el departamento de Caucete quedó en Fase 1 lo que obligó a mantener la cuarentena estricta y obligatoria impidiendo la circulación de los ciudadanos a menos que sean esenciales.

Desde el minuto 1 del aislamiento al barrio, el factor común de muchos cauceteros fue la preocupación principalmente por la situación sanitaria, aunque no quedó al margen la laboral.

"Es la primera vez que veo algo así. Está la preocupación de que el virus se haya extendido, pero en muchos lugares se siguió el protocolo, porque vas a comprar y hay cuidados. Seguro se pudo contener, aunque se filtró por algún lado", lamentó Jonathan Velazquez, vecino del departamento, quien hasta el miércoles pudo trabajar como siempre pero una vez que comenzó la cuarentena estricta, tuvo que "refugiarse" en su casa.

El vendedor de motos de 36 años no le tiene miedo al coronavirus pero sí lamenta que el virus haya podido ingresar y avanzar de manera silenciosa. "La gente que trabaja o piensa en su familia, se cuida", aseguró a Diario La Provincia SJ.

La preocupación es un factor imperante y para amortiguarla lo más efectivo es la información. Por eso, todo el equipo COVID-19 del gobierno de la provincia lanzó un operativo conjunto entre los ministerios para aportar información a los vecinos, hisopar y asistir con kits de limpieza y de alimentos.

Entre el miércoles y jueves se realizaron 600 hisopados, de los cuales se obtuvo 163 que dieron negativos y el resto se conocerá a lo largo de la jornada de este viernes. Los barrios que están en la mira para estos operativos son los barrios Justo P. Castro I y III pero no se descarta la mirada en la zona de la Diagonal Ignacio de la Roza y Ruta 20, de donde son oriundos algunos casos que dieron positivo.

"Me sorprende todo esto. Es la primera vez que pasa esto. No tengo miedo al coronavirus pero me cuido", señaló Carlos Díaz, otro vecino del lugar. El hombre de 45 años es obrero de la construcción y al ver toda esta situación teme por su condición laboral.

"El problema es que día trabajado, día pagado. Si no voy a trabajar, ponen a otro y listo. No es tan fácil faltar. Es una situación difícil, no voy a trabajar pero me pesa mucho porque hay que vivir", indicó el hombre con preocupación por su futuro laboral una vez que pase los 7 días de aislamiento.

Este jueves, el Gobierno de San Juan publicó el Decreto N° 047 que indica en su artículo 1 que se dispensa de concurrir a sus puestos laborales a "los trabajadores del sector privado, como asimismo, los del sector público nacional y/o municipal", durante los próximos 7 días por prevención al contagio del coronavirus, "teniendo derecho a percibir la totalidad de sus remuneraciones". Además en el artículo 3°, se indica que "se suspende la obra pública y privada".

El decreto indica que la medida de aislamiento es por 7 días y si la situación sanitaria está controlada y se logra comprobar que no hay circulación viral, el departamento iría retomando su ritmo bajo la nueva normalidad.