La conmovedora carta de una médica sanjuanina que se hizo viral

viernes, 21 de agosto de 2020 13:01

Este miércoles, y motivada por la cantidad de casos positivos de coronavirus registrados en Caucete, una médica escribió y publicó una conmovedora carta en las redes sociales. Titulada "Solo para Cauceteros... y también para veinticinqueños", el escrito fue publicado por la doctora Adriana Albernez y pone en valor el departamento para todos los que viven ahí.

"Para los que nacimos acá y vimos partir a nuestros seres queridos desde este pedazo amado de tierra, crecimos, en bicicleta, jugando, peloteando, chayando en las rutas. Y los que nos fuimos por distintas circunstancias y volvimos, elegimos vivir acá…pueblerinos ..nos llaman", dice un fragmento del texto que fue compartido por la mujer en facebook y en pocas horas recibió decenas de compartidos y comentarios.

A continuación el mensaje completo

Solo para Cauceteros…y también para veinticinqueños.

Y en que imaginario existía, ¿la posibilidad de que un virus que viajo desde otro continente, no llegue a nosotros? ¿Hallar culpables va a calmar el destino de una pandemia?

Tal vez. Así funcione para algunos..

Tal vez nuestra herida, sangre por un tiempo..Ser parte de la Verdad..

Que los ojos y las voluntades estén para cuidarnos, no para alejarnos.

Y que los deseos sean colectivos..y no para que no les llegue,¿no?

Y esta bueno blindar un departamento, blindar es proteger de males desde el exterior, de balas, de fuego y otros.

Caucete, es el gran portal de la provincia de San Juan, miren el mapa , es el paso obligado de muchas rutas. Una puerta que se abre, repito una puerta que se abre.

Para los que nacimos acá y vimos partir a nuestros seres queridos desde este pedazo amado de tierra, crecimos, en bicicleta, jugando, peloteando, chayando en las rutas. Y los que nos fuimos por distintas circunstancias y volvimos, elegimos vivir acá…pueblerinos ..nos llaman.

Viajar 45 min o más, en colectivo, o auto un poco menos…atravesando la nada, si “la nada”, oscura, olorosa, vulnerables, solitaria. Para poder estudiar, trabajar o proveer cosas materiales, intelectuales, servicios, cultura.

Porque.¡ Hay que lejos queda!¿ No?. Y de la misma distancia de nosotros a ustedes y ustedes de nosotros…pueblerinos nos llaman.

Pero amamos esta tierra, como a ese viejo y verdadero primer amor que nunca se arranca de raíz, y siempre florece.

Y aunque golpeados duramente por adversidades sociales e individuales, acá seguimos!!..pueblerinos nos llaman.

Quisiera solo pedirles, que nos anclemos en los bellos recuerdos pueblerinos, en las caminatas de amigos, los cafés de la diagonal. El asado de familia en la Difunta Correa. Los bailes de los boliches, viñedos cargados, los camiones de la cosecha, las panorámicas de la Virgen de la Paz, las coreos en las dunas, la procesión de Cristo Rey, el fútbol en canchita de tierra, los Reyes Magos en camioneta, las tribunas de tablones de hockey.

¡¡Nos aferremos a lo que despierta la alegría de vivir!!!Focalicemos la energía en ese día en que vamos a nacer. ¡Pueblerinos nuevamente!..

Adry-20-08-2020