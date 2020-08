"Pido por su salud y porque no les toque a ustedes": la hija de una caucetera con coronavirus hizo su descargo

jueves, 20 de agosto de 2020 18:33

Conmovida por la situación que les toca vivir e indignada por la reacción de los sanjuaninos en las redes sociales, la hija de una mujer infectada con coronavirus que vive en Caucete. Hizo su descargo a través de un mensaje que se viralizó y fue crítica.

"Todos ustedes que se ríen, que publican estados, que comparten imágenes, audios, que hablan, inventan y critican...obvio que de los burros no se puede esperar más que una patada pero bueno esto es así. Son lo que demuestran ser, demás esta expresarlo", señaló en el inicio de su posteo.

"Yo solo pido por su salud (de su mamá) y porque no les toque a ustedes, pido por mi mamá, por toda mi familia amigos conocidos, por demás familias que se encuentran en esta misma situación de mierda que en un abrir y cerrar de ojos nos toco vivir. No pido solidaridad, no pido respeto, no pido empatía, explicaciones no le debemos a nadie. Solo queda rezar, esperar y cuidarse.. para que ustedes los taaan graciosos no les toque pasar por esto, que Dios los proteja", sentenció.

Hay cuatro pacientes internados desde este miércoles en el área COVID del Hospital Rawson tras presentar síntomas; dos de ellos en estado crítico de acuerdo a lo que afirmó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando.