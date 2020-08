Hospital de Caucete: ¿cómo se trabaja ante los casos sospechosos de coronavirus?

jueves, 20 de agosto de 2020 00:00

Es el hospital de referencia en materia coronavirus de la zona de Caucete, San Martín, Angaco, Valle Fértil y 9 de Julio. Allí atienden a pacientes no solo bajo sospecha de COVID-19 sino también con diferentes problemas de salud ajenas a este virus. Se trata del hospital Cesar Aguilar, donde este miércoles se activaron todas las alertas después de que se comprobaran primero 2 personas con coronavirus y luego otros 2.

Se trata de un hombre de 81 años, otro de 74, una mujer de 55 años y otra de 52 años de edad. A los pacientes se les hizo laboratorio, control radiológico e hisopado en dicho nosocomio y una vez confirmado el resultado fueron derivados al hospital Guillermo Rawson.

¿Pero cómo funciona la dinámica del hospital?

Bajo la dirección de la doctora Sandra González y del jefe de zona 2, Juan Pablo Pacheco, el hospital está organizado en dos estructuras para atender a casos covid de manera separada y distanciada de los otros casos.

Según explicó la coordinadora del área programática del Hospital Cesar Aguilar, Issa Espín, desde febrero se comenzó a armar lo que iba a ser el hospital bajo los protocolos COVID-19, como centro de salud de referencia. Luego, una vez que se decretó la pandemia, comenzó a regir el protocolo de acción.

"Se dividió el hospital en un área respiratoria, con una internación para pacientes sospechosos o confirmados. Por otro lado estaba el área Limpia, de internados con patologías no respiratorias", comenzó explicando Espín a Diario La Provincia SJ.

El ingreso al hospital está dividido con enfermeros derivadores que trabajan las 24 horas en el área del Triage. Ahí captan al paciente y le preguntan por qué problema de salud asisten a ese nosocomio. Si los síntomas están asociados a la parte respiratoria o COVID se lo deriva al circuito correspondiente. Si viene por control de niño sano, vacuna, diabético, hipertenso, ingresa a la parte de consultorio que está dentro del hospital.

En la parte exterior del hospital se montaron 2 módulos donde se atiende la parte respiratoria, exclusivamente. "En el Triage, el enfermero lo valora y llena el cuestionario para ver si es sospechoso o no. Luego se deriva a pediatría o clínico de la parte respiratoria. Esos no son los mismos que atienden a personas no sospechosas. Hay 2 equipos bien diferenciados de profesionales que atienden esas patologías o atenciones bien separadas", agregó.

Es importante destacar que los 2 equipos de médicos están bien diferenciados. Los que atienden casos de coronvirus no son los mismos profesionales de la salud que los que atienden cualquier otra enfermedad.

"Si el médico de respiratoria, pediatra o clínico sospecha que es COVID se lo lleva a la habitación de aislamiento donde se toma la muestra, se le hace el hisopado. De acuerdo a la gravedad que tiene puede quedar en observación en la sala específica 48 horas y si es algo grave se lo deriva al hospital Rawson", aclaró.

Paso a paso

Llega cualquier paciente al hospital e inmediatamente se lo deriva al Triage (container de entrada)

En el Triage una enfermera entrevista al paciente y se le toma la temperatura

Si tiene síntomas de coronavirus se lo deriva al área COVID que está claramente separada del resto del hospital y está restringida

El paciente sospechoso ingresa por una puerta especial, transita un pasillo y llega al consultorio COVID donde es atendido por médicos exclusivos de esta área.

Una vez analizado y si tiene síntomas leves queda internado en el área Terapia de COVID hasta el resultado del hisopado.

La puerta de ingreso de la zona COVID es diferente a la de pacientes comunes

El paciente es atendido en un consultorio especial aislado del resto del hospital