Preocupa en San Juan la falta de electrodomésticos y productos de electrónica

miércoles, 19 de agosto de 2020 16:44

Góndolas vacías. Ése es el escenario que ofrecen varias casas de electrónica y electrodomésticos en San Juan. El panorama en la provincia no es ajeno al que ocurre en otras partes del interior del país e incluso del mismo Buenos Aires. La expansión de los contagios con Covid-19, con su efecto en términos de parálisis productiva, sumado al freno en el ingreso de componentes importados y las complicaciones de flete y logística en general, derivó en un faltante cada vez más pronunciado.

En este contexto, Marcelo Vargas, director de la Federación Económica y coordinador del Centro Comercial de San Juan, aseguró que "hay faltante especialmente de productos importados como ropa y calzado, y faltante de celulares e insumos. Se han ido vendiendo los stock pero se van terminando".

"Electrónica y telefonía son los más afectados. Por la falta de stock, el que tiene lo cobra bien al momento de vender porque no tiene reposición. Los teléfonos es lo que más cuesta en la venta", señaló Vargas a Diario La Provincia SJ.

Este desabastecimiento, cada vez más visible, surge del freno total o el funcionamiento al mínimo que ostenta la cadena de producción sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esa zona concentra a más del 60% de los proveedores nacionales y su ausencia se nota. En San Juan, de acuerdo a lo señalado por Vargas, los "insumos de teléfono se proveen especialmente de Mendoza y Chile", y si bien no hay tanto faltante, sí falta conseguir los aparatos celulares.

Un problema claro que se materializa en San Juan pero está en todo el país es la falta de televisores LEDs. En 2 reconocidas casas de electrodomésticos ubicadas en plena peatonal, indicaron que la compra se puede realizar de manera on line y que llega el producto a la provincia en 48 a 72 horas, sin embargo no se pueden ver productos en exposición.

Según indicó José Lilino presidente de la Federación Argentina del Comercio de Artefactos para el Hogar, a IProfesional, "desde el Sur no están entregando 'leds' porque no hay kits para el armado. Televisores de 32 pulgadas no hay, de 40 tampoco. Se pronostica que recién se normalizaría a fines de agosto, mediados de septiembre. Esto también es aplicable a notebooks y celulares. Ese es el panorama que tenemos en las empresas, tampoco hay importados".

"En línea blanca, en lavarropas la producción está disminuida un 60 por ciento. Lo mismo que en heladeras. A los comercios nos están entregando la mitad. En cocinas, muchas fábricas hacen entregas ralentizadas. Las demoras son de 60 a 90 días. Es caótico todo en general debido a esta pandemia", agregó el directivo, integrante clave de FECOBA, que tiene representantes de entidades del comercio en San Juan.

Indumentaria y calzado

Por otro lado, Vargas explicó que en San Juan no solo se da faltante en electrónica y electrodomésticos, también en textil y calzados que provienen mayormente de Buenos Aires.

"Córdoba está trabajando un montón. Se había caído el calzado pero Córdoba está repuntando. Si querés comprar calzado lo podés hacer en Córdoba y Santa Fe", aclaró el empresario sanjuanino quien subrayó que "no se ha notado tanto el faltante porque había stock en San Juan".

"Además las fábricas de acá, en lo que es calzado está activando todo", finalizó.