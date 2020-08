Gato con 2 caras en San Juan: buscan dar en adopción a sus hermanitos

miércoles, 19 de agosto de 2020 11:56

El domingo al mediodía, la familia Lima en el barrio Conjunto 3 en San Martín se vio sorprendida por el nacimiento de un gato con 2 caras. Fue su mascota, Blanquita, la que parió 4 gatitos, de los cuales uno nació con la malformación conocida como diprosopia que es en una misma cabeza tener 4 ojos, 2 bocas y 2 nariz.

Según explicó Janet Tejada a Diario La Provincia SJ, el primer gatito nació bien pero ya el segundo vino con muchas complicaciones y cuando salió, la familia de su cuñada se encontró con la rareza de la cabeza del animalito. Como sucede con estos tipos de gato, no logró sobrevivir y murió con el primer suspiro.

Los gatos de dos caras se conocen como gatos “Janus”, llamados así por el dios romano Janus, que tenía dos caras, una mirando hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Si bien el gatito de la familia de San Martín, murió el mismo domingo en la siesta, sus 3 hermanitos gozan de muy buena salud y están aferrados a la teta de su mamá.

En este contexto ya recibieron propuestas para adopción y uno ya será ubicado cuando llegue el momento del destete. Los otros 2 están en pleno proceso para que sean adoptados por quien lo solicite. "Están bien los gatitos. Una gatita ya está dada en adopción y quedan los otros dos que si los van a dar en adopción", explicó Janet.

Por ahora hay que esperar que los gatitos cumplan la edad correcta para evitar futuros problemas durante el crecimiento. Comunmente se calcula que deberá ser a las 4 semanas de vida de los gatitos. Luego los interesados en tenerlos podrán llevárselo.

Uno de los hermanitos en adopción

Perros en adopción y ayuda en alimentos

Janet es una de las sanjuaninas que se moviliza para dar alimentos a los perros callejeros del puesto de San Ceferino. Ahora, por la pandemia, ella se quedó sin trabajo y las posibilidades de comprar comida para los animales se complicó. Por eso es que inició con Lorena Ríos y Gisela Brizuela una colecta para luego hacer dos rifas que permitan conseguir suficiente alimento para solventar el consumo de los perros en estos tiempos.

La rifa la van a sortear el sábado en la mañana y cuenta con 3 premios. En primer lugar 10 kilos de azúcar, en segundo una caja de comestibles con 10 artículos, y la tercera, una caja de productos de limpieza.

"Gracias a dios se vendieron bastantes números. Decidimos hacer eso para poder darles de comer porque son cerca de 25 perros y yo con lo poquito que gano no me alcanza. Además tengo 8 perros más, 6 que son míos y una perrita que fue abandonada con sus hijos. Los chiquitos no sobrevivieron y me quedó la madre con una cría que están en adopción", relató Janet.

El grupo Juntos por Ceferino colabora con un bolsón de 15 kilos de alimentos que se lo llevan una vez a la semana, pero como son tantos no alcanza para los 7 días de la semana.

"Gisella Brizuela está con la veterinaria Laura Godoy. Ellas castran a los perros de Ceferino, a los de la zona y de San Martín. Con Gisella cuando hay un perro mal, ella viene y me ayuda a curarlos, medicarlos", agregó.

Janet, Lorena y Gisela son de villa Dominguito y San Ceferino. Quienes quieran colaborar podrán buscarlas en las redes sociales o en la villa.