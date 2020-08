Barrio de Caucete aislado por coronavirus: "estamos todos encerrados con miedo"

miércoles, 19 de agosto de 2020 17:44

Sin poder salir a la puerta de la casa y con miedo por la posibilidad de contagio. Así viven los vecinos del barrio Justo P Castro I, Caucete, la situación que viven por posible circulación de coronavirus. Por un caso positivo, el gobierno de San Juan activó el Plan de Seguridad que aisla a todo el barrio y no permite circulación de los vecinos hasta tanto se confirme el nexo epidemiológico del hombre de 74 años.

"Veníamos de la diagonal con mi mamá, caminando lo más bien y un policía nos dijo que no podíamos circular. Hemos entrado justo al barrio y cuando quisimos acordar ya habían policías por todos lados. No nos dejan hablar, los kioscos han cerrado. Nos han dicho que no nos podemos parar. Están todos desorientados", señaló Silvina Rey, vecina del barrio a Diario La Provincia SJ.

La mujer contó que su familia compra la comida día a día y cuando ocurrió todo el despliegue policial, pasada las 13 horas, ellos habían ido a comprar un kilo de azúcar a la diagonal.

"Han hecho cerrar todos lados. La señora del kiosquito llora, ella está asustada. Nos hicieron cerrar de una, estamos todos mal", agregó subrayando que ahora están "todos dentro de las casas, el aislamiento es total".

El cierre del barrio comienza desde la línea del tren, cerca de la YPF. Allí se han apostado los efectivos para evitar que circule la gente.

"Estamos todos sin palabras, no se qué vamos a hacer. Lo que tiene este barrio es que todos son personas mayores y ése es el riesgo. Hay vecinos diabéticos, hipertensos", lamentó la vecina.