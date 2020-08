Demoras en la "nueva normalidad" impulsan a sanjuaninos a regresar a la provincia

martes, 18 de agosto de 2020 22:04

Además de los sanjuaninos que están en otros países, sobre todo Chile, y aguardan por vuelos de repatriación, hay coterráneos que esperan "volver a casa" al no poder retomar sus actividades en otras provincias.

Se trata de estudiantes y de trabajadores de distintos rubros que no podrán retomar sus rutinas en este semestre y gestionaron viajes para la provincia. "Tenemos 160 personas en Buenos Aires, otro grupo menor en Córdoba y otros casos en otras provincias. Se va dando el ingreso paulatino y creemos que pronto podrán estar todos en la provincia. Se trabaja contemplando todas las situaciones", destacó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Fretes, director de Relaciones Institucionales.

Este fin de semana, se dio el ingreso de estudiantes universitarios y terciarios desde Córdoba "ya que no podrán volver a cursar de manera presencial o hacer prácticas en sus carreras. En una situación económica como la que atravesamos, ya no pueden seguir alquilando o costeando costos de una educación virtual. Otros, no han podido seguir trabajando o cumplieron con tratamientos de salud. Son 50 personas que ya están cumpliendo su aislamiento. En su mayoría, los traslados se darán vía terrestre".

Sobre los sanjuaninos que están en Chile, "los asistimos en la renovación de visas y permisos para que después puedan regresar por vía terrestre sin problemas. Hasta que no se den las condiciones climáticas que garanticen un viaje seguro, seguirán a la espera".

En cuanto a la sanjuanina Guadalupe Parta Arias que estuvo en situación de calle en Bolivia, cursando un embarazo y junto a su hijo de 4 años, dijo que "regresará esta semana al país y serán asistidos en Buenos Aires. Estamos en contacto con ella y con los familiares para acompañarlos. Ingresará en un vuelo de Aerolíneas Argentinas".