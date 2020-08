Una artista sanjuanina contó cómo fue el desafío de “retratar" la dureza de la pandemia

lunes, 17 de agosto de 2020 00:00

Su casa transmite la misma diversidad de temas que ella plasma en sus dibujos, esos que mantiene a través de cuadros en las paredes y que la abrazan a diario a la hora de crear. Cecilia Flores es una artista y dibujante sanjuanina innata que junto a Ángel Grossi, supieron realizar un significativo montaje sobre las consecuencias emocionales del coronavirus. Ambos representaron lo que la pandemia provoca en la sociedad y el trabajo recibió el reconocimiento de las Naciones Unidas.

Con una capacidad de interpretación de la realidad que emociona, ambos lograron mostrar lo que para ellos es el coronavirus. La imagen invita a la reflexión con una historia que podría llevar al ser humano a replantearse las relaciones y los vínculos.

“Hicimos de padre e hija y la idea central de nuestra presentación fue que antes de la pandemia del coronavirus no valorábamos a nuestros afectos, no los visitábamos seguido y con este cambio debimos aislarnos sin poder verlos. En la foto reflejamos al padre y la hija a lo lejos y jóvenes pero de espaldas, y ahora, en una parte en blanco y negro, el padre ya anciano y que con su hija no se pueden tocar. Ahí valoramos realmente lo que tenemos”, explicó Cecilia con orgullo, a Diario La Provincia SJ.

Cecilia Flores, artista sanjuanina

El trabajo no fue uno más de los cientos que crearon a lo largo de su vida sino que esta vez tuvo una cuota más profunda de sentimientos. Es que la chica se mudó de la casa de su mamá el verano pasado justo antes de que la pandemia azotara al mundo, fue entonces que una vez que comenzó no pudo verla más, y eso mismo fue lo que plasmó en su obra.

“Todo fue especial porque Ángel usó un sombrero de mi abuelo, y él también pasaba por un momento difícil ya que su papá tuvo Epoc y no podía verlo. Cuando nos enteramos que habíamos sido uno de los proyectos seleccionados, no lo podíamos creer. Si bien no ganamos, nuestro trabajo se expuso en el perfil de la revista de Las Naciones Unidas y para nosotros eso ya lo fue todo, tener el reconocimiento de una entidad mundialmente conocida es algo que no se puede explicar. Se presentaron miles de artistas y trabajos, yo me siento realizada”, expresó con una profunda emoción.

Trabajo presentado y seleccionado por Las Naciones Unidas

Cecilia trabaja desde hace años en el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados en San Juan y su tiempo lo divide entre ilustraciones para libros de personajes reconocidos en la provincia, y su arte en dibujos de terror. Además es la autora de las figuras que llenan de la magia de la navidad a los jardines de la Legislatura durante diciembre.

“Creo que durante la pandemia, la gente nos hizo notar mucho el valor de nuestros trabajos, nos comentaban lo que hacíamos y personas que no conocíamos nos dejaban mensajes muy lindos. Ángel hizo un video musical con personas de Latinoamérica y fue realmente hermoso. Que a la gente le sirva algo que nosotros hacemos, y que los ayude de cierta forma durante momentos como este, es algo precioso para nosotros, es increíble”, revela en medio de los libros con tapas ilustradas por ella.

Una de sus obras en curso

“La pandemia nos tomó a todos por sorpresa, si hace un tiempo me decían “va a pasar esto”, no lo creería. El arte es lo que más me ayudó a sobrellevar la cuarentena. Entre mis actividades, también hago bici más el trabajo y todo eso se paró, no podíamos hacer nada, entonces lo único que me quedó fue el dibujo y la pintura. Creo que fue al arte al que le agarré la mano para seguir haciendo lo que realmente siento”, agregó.

Con un gran trabajo presentado a nivel internacional, el que cualquiera desde cualquier parte del mundo puede ver, Cecilia se encamina en nuevas metas otra vez desde el calor de su verdadero hogar y de la mano de su madre a quien puede volver a disfrutar en la cotidianeidad.

Cecilia con uno de sus dibujos que guarda desde la infancia

“Me gustaría que mis dibujos se conocieran un poco más allá de lo que ya lo hacen, me gustaría recorrer un poco más el mundo y dejar mi arte en muchos lados. Este reconocimiento del trabajo con Ángel me motivó para pensar que lo puedo alcanzar”.

Artista del terror

En su cuarto la protegen grandes figuras del terror clásico y en contrapunto con ellos, los inigualables del humor. Todos dibujados a mano, algunos a color, otros con birome; pero siempre ahí, rodeando su cama y uno de los espacios elegidos para el arte. Cecilia es una aficionada al cine del terror y su gran fascinación queda plasmada en sus hojas.

“Dibujo desde que soy chiquita, empecé dibujando personajes de la tele, del diario o de revistas que veía y después me pasaba toda la tarde dibujándolos. A los 6 años gané el primer concurso de una conocida marca de fármacos. Al principio hacía los dibujos normales pero después que salí del secundario me dediqué un poco más a aprender a dibujar con técnicas y pinturas, eso fue marcando mi camino”, cuenta mientras señala algunos de sus cuadros y prepara el espacio para poner manos a la obra.

Reconoce que nunca se dedicó exclusivamente al dibujo aunque eso le habría encantado. Sus libros y pequeños personajes de la historia que la acompañan desde la mesa de luz, también la someten a increíbles mundos que luego refleja en las hojas de papel.

“Me gusta muchísimo el cine y en los últimos años me dediqué a dibujar terror. Me sorprendo cuando muestro mis trabajos y a la gente también me gusta, yo creo que somos pocos a los que nos gusta el terror pero son más de lo que uno cree. Me preguntan ´¿No te da miedo dormir con todo esto?´, y les respondo ´no, lo hice yo´”, dice riendo.

Con estilo propio, Cecilia espera incursionar en un nuevo escenario que para dejar su marca: los murales. “Sueño con experimentar el muralismo ya que dibujo en grande y pienso que no me va a costar. Veremos que sale, solo me queda a mi poder salir para realizarlo, tengo el visto bueno de un proyecto para San Juan y ahora solo espero que la pandemia pase”, finaliza ilusionada.