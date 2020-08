Eligieron a Miss Transformista On Line San Juan

lunes, 17 de agosto de 2020 12:22

Este fin de semana se realizó la elección de Miss Transformista San Juan, la primera edición on line que se realizó por facebook. La iniciativa, que no pudo contar con el desfile presencial a raíz de las restricciones puestas por la cuarentena, se desarrolló con cinco candidatas que fueron evaluadas por un estricto jurado que evaluó no solo el producto final sino todo el proceso.

El tribunal estuvo encabezado por Naira León, Gabriel Silva, Vivi Fornes, Scorpion Drag y Melanie Natalia Radiccetti. En la ocasión se presentaron videos para que el jurado pudiera evaluar cómo era el trabajo de cada candidata y finalmente se analizaba cómo era el resultado.

Como flamante ganadora quedó Chanel West y como segunda Alexa Gallardo. Con este título, la ganadora representará a San Juan en Mendoza, en septiembre, y en Córdoba en el 2021.

Mirá las fotos en la galería