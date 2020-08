El mercado negro de las aves en San Juan, una preocupación que no cesó con la pandemia

domingo, 16 de agosto de 2020 10:51

En distintas zonas de San Juan, la captura de aves autóctonas para la venta en el mercado ilegal no se ha detenido con la pandemia. Es por ello que la Secretaría de Ambiente trabaja para cubrir los puntos en los que se registran esos hechos y ya recuperaron más de 50 ejemplares.

"La gente no comprende que es una práctica que atenta contra la fauna de nuestra provincia. Con "métodos tradicionales" y otros no tanto, logran entrampar a las aves para venderlas. Del total de actas de infracción, el 80% es por captura de aves. No hemos descansado en ese sentido con la pandemia porque hay un negocio que no deja de moverse. Además, con la cuarentena estricta, la tranquilidad por la ausencia del hombre promovió la aparición de más aves en zonas de las que estaban retiradas por el ruido", señaló Dardo Recabarren, desde la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Se han rescatado benteveos, jilgueros, canarios, cabecitas negras, corbatitas, cardenales copete rojo, diucas, piquitos de oro, chamuchina, reina mora y catas, entre otros. Los cazadores van hacia distintas zonas, fundamentalmente en Sarmiento, 25 de Mayo y Albardón a buscarlas para comercializarlas como "mascotas". "Para algunos es como algo tradicional; habitual. No lo perciben como delito. Nos organizamos con los inspectores para recorrer los lugares pero, como todo, se van moviendo", argumentó.

Los inspectores se mueven tanto en la noche como en el día y así, han podido dar con personas que, además, violaban el aislamiento obligatorio. "Es un tema grave; nos preocupa porque el desafío a la ley de los que buscan aves es constante. Recorren nuevos lugares y estrategias para poder escabullirse. Nos han puesto a prueba", marcó y destacó que esta situación abarca casi todos los departamentos, con excepción de Calingasta e Iglesia.

Cómo se procede

En los operativos, todos los elementos decomisados y las actas de infracción se envían a los juzgados correspondientes, mientras que las aves rescatadas serán sometidas a controles sanitarios a fin de determinar su estado de salud y evaluar la posibilidad de liberarlas en su hábitat natural.

Vale destacar que en San Juan, la caza está prohibida por la Ley 606-L que establece que será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación.