Desde su inocencia: el coronavirus explicado por niños sanjuaninos

El Día del Niño, o Día de las Infancias denominado así desde ahora, es una de las fechas más esperadas por los pequeños del país ya que su niñez es celebrada con regalos, sorpresas y el cariño de los más cercanos. Sin embargo, en medio de una pandemia que acecha al mundo, en este 2020 los chiquitos festejan su día sin grandes reuniones familiares o esas visitan que tanto esperaban.

En este marco, llenos de alegría y con mucha energía, Kevin Brizuela y Constanza y Lorenzo Pandiella, dos niños sanjuaninos llegaron hasta el Parque de Mayo en una maravillosa tarde de invierno en la que se animaron a hablar del coronavirus. En su día, los pequeños contaron cómo viven la pandemia y desde su inocencia reflejaron lo que saben del Covid-19.

Kevin Brizuela, un orgullo provincial

El pequeño Kevin de 9 años es tímido y muy simpático, y sin dudas el orgullo de sus papás Javier y Gloria. Al Parque llegó acompañado por ellos, con un tapaboca de diseño y otro de repuesto guardado en el bolso de su mamá. Lejos de dejarlo escondido, decidió usarlo para mostrar con orgullo su club de fútbol, Boca Juniors.

El pasado 15 de junio, Kevin representó a San Juan en la Promesa de Lealtad a la Bandera, acto del que participó vía zoom nada menos que con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y 35 chicos de todo el país. “Fue una alegría enorme para mí, no me lo esperaba, estaba nervioso al principio pero después se me fue pasado, mis papás me acompañaron y fue todo muy lindo”, aseguró el pequeño a Diario La Provincia SJ.

Con una sonrisa constante que sus ojos reflejaron, el niño contó que al principio de la cuarentena el coronavirus sí lo atemorizó, pero que a medida que sus padres y seños le fueron enseñando lo que era y cómo cuidarse, aprendió a respetarlo. “Empecé a lavarme las manos más seguido y a mantener distancia con las personas que no conozco. El tapaboca lo llevo siempre a todos lados”, dijo asegurando que le tape la nariz y la boca.

Un poco más tranquilo por la situación que vive la provincia, le pregunta a sus papás sobre la pandemia seguido. Kevin espera con ansias volver a la escuela. “Quiero ver a mis compañeros y jugar, sé que vamos a jugar mucho a la pelota pero ¿será con barbijo?, no sé”, se pregunta entre risas. “Sé que quedarnos en casa es como nos cuidamos mejor, aunque a veces me aburro un poco, pero aprovecho a hacer todas las guías, con mi mamá casi las tenemos terminadas”, informó.

Con una mirada llena de ternura, los papás registran cada momento que Kevin vive y atesoran en sus corazones las alegrías con las que el pequeño colma sus vidas. “Fue una sorpresa inesperada y más en este contexto de la pandemia, no lo esperábamos y fue una alegría para todos los directivos de la escuela Perito Moreno y para toda nuestra familia. Fue una emoción muy grande saber que iba a representar a San Juan en la promesa a la Bandera y más que la toma iba a ser realizada por el presidente Alberto Fernández. Además contamos con el apoyo de los directivos y docentes de la escuela desde un principio”, recordaron sus papás.

“Como hijo Kevin Alexis se puede caracterizar por ser dócil, cariñoso, solidario y estudioso. Hoy en día como padres lo apoyamos para que siga con los estudios a través de las guías que le envían de modo virtual hasta que nuevamente se puedan retomar las clases presenciales en la escuela”, finalizaron emocionados.

Constanza y Lorenzo Pandiella, se reinventan en casa

Con su monopatín rosa, zapatillas de brillos dorados y un bonito tapaboca con dibujos, Coty como es llamada por su familia, llegó acompañada de su mamá Sandra y su hermanito Lorenzo. La pequeña de 6 años, acostumbrada a las actividades artísticas y deportivas, supo hacerse de nuevas ideas para transitar la cuarentena en casa.

“Espero todos los días que un chico me traiga revistas con jueguitos que mis papás reciben. Me encanta buscar florcitas y ponerlas en un vasito para regalárselas a mi mamá. Una vez cuando no podíamos salir de nuestras casas corté lavandas y se las regalé para que las ponga en un libro y me recuerde cuando lo abra”, relató con toda dulzura y soltura.

Constanza hace danza, pintura y natación, además de ir al primer grado, actividades que quedaron suspendidas desde hace casi cinco meses por la pandemia y que la obligó a buscar estrategias en el calor de su hogar, todas iniciativas que nacieron de ella. “No me da miedo ese bichito (coronavirus), mis papás me enseñaron a que con el barbijo y lavándome las manos es difícil que me alcance. Pero extraño mucho ir a la escuela y a mis amigas Martina y Valentina”, agrega con algo de nostalgia.

Sin embargo su ternura no deja que un escenario difícil la aleje de ellas ya que con su mamá y papá hace videollamada para volverse. “A los niños en este día les digo que se cuiden y que no se pongan tristes. Tenemos que confiar en Dios y creer en el corazón”, remarcó con calidez.

Cuidándola y protegiéndola todo el tiempo, su mamá Sandra resaltó las virtudes de la pequeña que no dejaron que el confinamiento le quite su esencia. “Constanza es muy activa, obstinada y valiente, le encanta estar en movimiento y su energía es arrolladora. En relación a la pandemia por Covid-19, fue al comienzo un parate de actividades muy drástico para ella, de repente se quedó sin sus actividades habituales, comenzando una etapa totalmente diferente que llevó a un replanteo de la organización familiar”, explicó.

En este marco, la familia se replanteó cómo inculcarles a ella y a Lorenzo los nuevos conceptos de distanciamiento social, aislamiento y virus; y nuevas prácticas como alcohol en gel, uso del tapabocas, saludo “de codito”. Sin embargo confirmó que todo va saliendo bien en el proceso. “Con el transcurso de los meses, estas prácticas se han hecho habituales. Creo que los niños tienen una conciencia y entendimiento mucho más pura que hace que entiendan que hay que cuidarse y estar en casa”, finalizó acariciando a la pequeña.