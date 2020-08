La Quebrada se ilumina para homenajear al pueblo libanés

sábado, 15 de agosto de 2020 12:29

La comunidad del Líbano fue azotada el pasado 10 de agosto con una tremenda explosión en el puerto de Beirut. El hecho conmocionó al mundo y dejó más de 200 muertos y 7 mil heridos. A partir de ese hecho los homenajes a lo largo del mundo a las víctimas de la tragedia se multiplicaron y ahora San Juan se suma con una actividad muy especial.

El Club Sirio Libanés junto a la Unión Cultural Argentino Libanesa ( UCAL) Filial San Juan, decidieron realizar una intervención lumínica sobre la imagen de Nuestra Señora del Líbano, ubicada en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia.

"Ésta es una iniciativa que se dio después de la explosión de la semana pasada en Beirut, Líbano. Se inició en todo el mundo una serie de intervenciones en monumentos y edificios con el objeto de solidarizarse con aquel país, con las víctimas y heridos. Esta acción ya se ha hecho en Francia, en Río de Janeiro, en Dubai y en varias partes del mundo. En Argentina se hizo en el Planetario y otras provincias. Ahora desde la Colectividad Libanesa se hará en San Juan. Seguimos esta misma linea proyectando la bandera en la imagen de la virgen", explicó Mauricio Caíf, presidente de UCAL San Juan.

La actividad comenzó este viernes a las 21 y se extenderá hasta el sábado en la noche. Los colores de la bandera de la República del Libano teñirán la imagen de la virgen, emplazada desde 1993 en la quebrada.

En San Juan, la colectividad libanesa es bastante grande, es la tercera más grande en la provincia. Cuenta con alrededor de 300 personas pero se cree que hay muchos más sin ser censados.

"El 60% de los libaneses no está en el Libano, está distribuido en todo el mundo. Por eso hay instituciones, como la que presido, que están distribuidos en todo el mundo. No es fácil dejar la tierra, por más que la situación sea complicada", agregó Mauricio quien subrayó con relación a la tragedia de la semana pasada: "hay amigos, primos e hijos allá. Por suerte apenas ocurrió esto, todos nos pusimos en contacto y no hubo víctimas vinculadas a los que están en San Juan. Fue en el puerto y sí hay gente que sintió la onda de expansión. El Líbano viene transitando una situación política muy complicada, una comunidad muy golpeada".