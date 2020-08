El enojo de Karina Palacio a quien le robaron por 17ª vez: "me voy a armar"

jueves, 13 de agosto de 2020 12:21

La conocida personal trainner sanjuanina Karina Palacio, sufrió el robo número 17 y el hecho de inseguridad provocó que la mujer se exprese fuertemente en las redes, con un mensaje lleno de bronca e indignación.

"Necesito la medicación carísima que se llevaron porque es de mi madre", dijo Karina al detallar que los malvivientes también quisieron asaltar al policía que custodia su casa.

"Yo me voy a armar y cuando vea a uno cerca no me callienta", dijo con bronca la entrenadora. Este es el asalto número 17 que sufre en el lapso de meses.

El pasado 18 de mayo, una situación bastante fuerte sufrió Karina Palacio, en la madrugada. Alrededor de las 00.45, la profesora de gimnasia se disponía a ingresar su auto a su vivienda cuando fue encarada por 2 jóvenes, de los cuales uno de ellos le apuntó con un arma y le disparó.

El hecho sucedió en su casa del barrio 22 de abril, en Rivadavia.