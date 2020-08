Día de la Niñez: Desarrollo Humano propuso cambiar los "sistemas de festejo"

jueves, 13 de agosto de 2020 10:08

Los sanjuaninos sabemos que hemos logrado el mejor estatus sanitario del país en medio de una pandemia mundial que nos afecta a todos. Ese esfuerzo hay que mantenerlo, hoy más que nunca. Y la única forma, es siendo responsables, grandes y chicos, de cada una de las decisiones que tomemos.

Este domingo 16 de agosto celebramos el Día de la Niñez, y sin dudas es una fecha muy importante para los pequeños y pequeñas que esperan un regalito, un festejo, un juguete al menos, de parte de sus seres queridos y de muchas personas que tienen un corazón solidario gigante.

En este sentido, el Gobierno de San Juan solicita a todos los organizadores de los tradicionales “chocolates" que se celebran en esta ocasión, que modifiquen el sistema de festejo y eviten la invitación de público a un lugar específico. Esto es muy importante para toda la comunidad, porque servirá para respetar los protocolos y cuidar la salud de todos los sanjuaninos.

Este año tan particular, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, propone que la fecha no pase desapercibida, pero insta a todos los organizadores que se eviten, a toda costa, festejos populares, con mucha gente y juegos que son la emoción de chicos y chicas. Este año, lo festejaremos en familia, como ha sucedido con tantas fechas de celebraciones que durante este 2020 no hemos podido disfrutar como tanto nos gusta.

Para ello se propone un sistema de entrega como lo han venido llevando adelante los merenderos de toda la provincia. Entrega del chocolate en envases que traigan los papás, juguetes y golosinas en bolsas cerradas y las personas que entregan, respetando las normas de higiene y seguridad dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. Otra manera de trabajar, será la de distribuir el chocolate y los regalos por domicilio, evitando el contacto con niños y niñas.

Será un festejo distinto, no a lo que estamos acostumbrados, con el calor que le ponemos a todo lo que nos identifica como sanjuaninos y sanjuaninas, pero no será un día más, será nuestro Día de la Niñez en Familia.

Fuente: Prensa Ministerio de Desarrollo Humano