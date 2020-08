Drama de sanjuanina en Bolivia: será contenida en Buenos Aires antes de regresar a la provincia

miércoles, 12 de agosto de 2020 10:38

Fernanda Guadalupe Parta Arias, una joven de 20 años de edad que decidió dejar San Juan para acompañar a su pareja en Bolivia junto a su hijo de 4 años, atravesó semanas de pesadilla en el país vecino. Después de probar suerte terminó sola con su niño viviendo en la calle, embarazada y expuesta a todo. Esta semana podrá ingresar al país y su primer escala será Buenos Aires.

"De acuerdo a lo que se decidió en el abordaje de su caso, será recibida por integrantes del Ministerio de Género y la Mujer para ser contenida y acompañada. Ella pasó por situaciones complicadas con su pareja y es importante conocer cómo se la puede ayudar. Una vez que ya haya sido asistida, y por supuesto, controlado su embarazo, se coordinará el traslado a San Juan", manifestó el responsable de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes a Diario La Provincia SJ.

"Aguardamos que pronto esté con su familia que está muy preocupada por ella y los pequeños. Seguimos de cerca su caso y las autoridades de Bolivia y de nuestro país se han preocupado por darle celeridad", manifestó.

El caso

A comienzos de 2020, Fernanda comenzó a sentir malestar en el cuerpo, cansancio y mucho dolor de cabeza. Decidió pasar por la farmacia y compró un test de embarazo. Las dos rayitas le confirmaron su sospecha. Cuando se lo comunicó a su pareja, dice, su reacción no fue buena. “Al día siguiente me dijo que se iba a trabajar y no volvió nunca más”, cuenta Fernanda acerca de la reacción de Chispe.

Sola, con un nene de 4 años, y un embarazo recién confirmado, la mujer decidió que lo mejor sería regresar a su provincia. “Cuando estaba averiguando los precios de los pasajes a San Juan, me pilló la cuarentena y no pude salir de acá”, recapituló en charla con Infobae.

En ese momento, Fernanda estaba trabajando en una casa de comidas pero, a raíz del confinamiento estricto, el lugar cerró. “Me quedé sin trabajo. Sobreviví con los ahorros que tenía. Dormía en un hotel, pero en junio me quedé sin dinero y sin lugar donde vivir”, agrega la joven de 20 años que, desde entonces, está en situación de calle con su hijo de cuatro años.

Desde que confirmó que estaba embarazada, Fernanda nunca pudo hacerse un chequeo médico. “Me querían cobrar 250 bolivianos la consulta (N. de la R.: 2500 pesos, aproximadamente) y, 250 bolivianos más, por la ecografía. ¿De dónde voy a sacar ese dinero si apenas tengo para comer?”, dice.

Mientras dormía en la calle e intentaba disimular la angustia frente a los interrogantes de su hijo (“Mami, ¿por qué estamos acá? Quiero ver a la abuela”) Parta Arias intentó pedir ayuda en el Consulado de la República Argentina que está en Cochabamba. “Fui varias veces. La última fue el miércoles 29 de julio. Me dijeron que no me volviera a presentar porque no estaban entregando ayuda a nadie.

Finalmente, su caso fue abordado y se les dio hospedaje y contención hasta que pueda reencontrarse con su familia en San Juan.