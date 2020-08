Buscan alternativas para que el resultado de hisopados a transportistas estén en menor tiempo

martes, 11 de agosto de 2020 19:16

Los transportistas son uno de los grupos más sensibles para la provincia en cuanto a control y detección de coronavirus por lo que se trabaja para agilizar los tiempos de entrega del resultado de los hisopados.

Así lo aseguró Raúl Vallejos, jefe de la División Bioquímica del Ministerio de Salud Pública, en diálogo con radio Estación Claridad. "Las pruebas de PCR se hace a las personas sintomáticos, que han manifestado o tiene un nexo epidemiológico, pero también a personas expuestas o factores de riesgo. La podemos detectar entre 14 y 28 días desde el virus entró, pero con los anticuerpos podemos ir hasta 60 días atrás desde que se realiza el estudio. Desde que hacemos el hisopado hasta que llega al laboratorio, es un proceso que dura entre 8 y 16 horas, donde tenemos un resultado preliminar. Luego viene la parte administrativa, se cargan los datos en las páginas, que por ahí tienen sus inconvenientes de conectividad".

Y agregó, "el resultado estaría entre las 18 y 24 horas subido en la página, siempre y cuando no tenga problemas. El resultado es personalizado donde se le pide a la persona que se la hisopa el teléfono y mail, donde se maneja el resultado de manera directa".

Sobre los transportistas acotó "algunos están ingresando de zonas con circulación viral, tenemos que recordar que estamos rodeados. A veces los hisopamos y los dejamos horas aislados para ver si aparecen los síntomas o lo complementamos con un estudio de anticuerpo. Si el test rápido dio positivo, se va al hisopado y se lo aísla. Lo que no queremos es que cuando la página está caída o cuando aún no está el resultado, los transportistas mandan a familiares a que vayan a buscar el resultado, pero de esa manera no se entregan los resultados".

Y remarcó que "la demora se debe a una cuestión de la administrativa, de la zona en la que viene el transportista, hay muchas etapas y creo que esos tiempos se van a cortar y vamos a lograr que a las 24 horas del hisopado puedan tener el resultado. Se creando alternativas".

“La detección del causante de la enfermedad Covid-19, actualmente el mundo tiene pruebas para conocer si está la persona infectada o ha estado infectada, que son las pruebas anticuerpo esto nos permite ver el sistema inmunitario del paciente, poner a veces no tenemos la certeza si el virus está presente o no, y por eso echamos mano al diagnóstico de la PCR.Este estudio no se lo podemos hacer a cualquier persona. Para que todo el mundo lo entienda, necesitamos construir como si fuera una película sobre lo que está pasando con la persona y la enfermedad. Todo dependerá de la situación epidemiológica en la que se encuentre el transportistas,