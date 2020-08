Presentaron los protocolos para transportistas y centros de transferencia seguras en San Juan

lunes, 10 de agosto de 2020 18:14

Este lunes, el Gobierno sanjuanino presentó los protocolos para transportes de cargas, personas residentes en San Juan y autorización de centros de transferencia seguras. Debido a que el sector de los transportistas es el que ha presentado casos positivos de coronavirus, se dispuso un trabajo interministerial para reforzar las medidas sanitarias y que la provincia mantenga su estatus.

"Teniendo en cuenta la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control y seguimiento en cuanto al ingreso a la provincia de personas que desarrollan la actividad del transporte de carga y siguiendo la normativa emitida el Ministerio de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y estableciendo decisiones en conjunto con la Unión Propietarios de Camiones, Cámara San Juan UPROCRAM y Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte Automotor de Cargas (STOTAC) se aprueba por Decreto N°0045-2020, el “Protocolo de Emergencia COVID-19 para Transporte de Cargas y Personas en la Provincia de San Juan” y el “Protocolo de Autorización de Centros de Transferencias Seguras”, destaca el comunicado oficial.

Este es el detalle:

El Protocolo de Emergencia COVID-19 para transporte de cargas y personas en la provincia de San Juan y Transporte de carga y descarga.

Este protocolo establece pautas para el ingreso y tránsito en la Provincia de San Juan del transporte de carga y descarga, y de personas, con el objeto de prevenir la propagación del virus COVID – 19, el cumplimiento de este protocolo es obligatorio para todos los operadores del trasporte de carga, nacional e internacional, que pretendan ingresar y transitar por la Provincia de San Juan, por cualquiera de los tres corredores sanitarios seguros: “San Carlos”, “El Encón”, “Bermejo”.

Además establece Testeos Obligatorios para los operadores del transporte de carga/descarga con residencia en la Provincia de San Juan, la periodicidad la determina el Ministerio de Salud Pública, conforme lo establece en un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa:

Día: 0 5 10 15 20 25 30

Análisis: PCR TR PCR TR PCR TR PCR

La PCR se obtendrá mediante hisopado nasal, el cual puede realizarse en ingresos denominados “Corredores Sanitarios Seguros”.

La realización del hisopado o del Test rápido se realizará únicamente el día de vencimiento del análisis anterior (cada 5 días), nunca antes.

Cada vez que un transportista haya sido hisopado se dirigirá al Estadio del Bicentenario Sector 2 a la espera de su resultado, sin contacto con su familia ni otras personas, en estricto aislamiento individual.

El transporte se va a clasificar de la siguiente manera:

Transporte con cargas generales: deberán contar con la habilitación Nacional correspondiente. Solo podrá realizar el transporte un chofer, está prohibido llevar acompañante, salvo casos de excepción los que deberán ser informados con anterioridad.

Transporte con cargas especiales: quedan comprendidas aquellas que son trasladadas con cadenas de frío, medicamentos, combustibles, explosivos, animales vivos, a granel y/o transportes internacionales que hacen aduana.

Para ambos casos solo podrán realizar operaciones de carga/descarga en los “Centros de Transferencias Seguras” privados o públicos debidamente autorizados, declarado en el Control de ingreso a la Provincia.

Para esta situación el vehículo deberá sin excepción proveer el seguimiento satelital e informar la ruta que va a realizar, no pudiendo desviarse en ningún momento.

En caso de no poseer el seguimiento satelital deberá contratar un servicio de custodia mediante el servicio adicional de la Policía de San Juan a cargo del particular para el acompañamiento hacia el punto de carga/ descarga.

Para operar deberá de manera obligatoria realizar un visado en los Controles Policiales que se encuentran en los “Corredores Sanitario Seguros”, en los ingresos de la Provincia; visado que deberá entregar a la salida.

Conductores

Los conductores de transporte de carga deben respetar las siguientes normas, conforme al Protocolo Plan de Emergencia COVID 19, para el transporte automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas aprobado por Disposición de la CNRT/MTR:

Higienizar sus manos continuamente: luego de manipular llaves, dinero, desperdicios o basura, antes y después de comer y al hacer uso de sanitarios.

Mantener distancia física de al menos dos (2) metros con otras personas, toda vez que interactúe con terceros.

Realizar todos los trámites posibles vía web o telefonía móvil, ello permite evitar lugares públicos y contacto directo.

Comunicarse con el lugar de destino, previo al arribo, para verificar que se hayan adoptado las medidas sanitarias pertinentes y para poder realizar la carga/descarga de manera ágil.

Ventilar el habitáculo frecuentemente y dejar que ingrese sol al mismo, cuando sea posible. Se recomienda rociar el mismo con una solución de alcohol al 70%.

Evitar el contacto directo sin protección con objetos de uso común, como picaportes o canillas, volante, manijas, agarraderas, vidrio, luneta, etc.; del mismo modo incluya objetos de uso personal: billetera, lapicera, carpetas, superficie de tabletas, teléfonos móviles y cargadores.

No auto-medicarse ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, aunque sean leves consultar inmediatamente con el sistema de salud: llamar al 107.

Importante: Antes de manipular la Carta De Porte y Declaración Jurada De Personas, deben higienizarse las manos.

Kit de cuidado personal y desinfección en la Cabina del Camión. Los Choferes deberán circular con un kit de cuidado y desinfección, compuesto con al menos los siguientes productos:

Jabón, toallas de papel y alcohol en gel.

Guantes descartables, gafas y tapa bocas común.

Pañuelos descartables.

Bolsas de residuos para desechos de descartables.

Birome de uso personal y exclusivo.

Rociador de agua con alcohol al 70%.

Paradores en ruta (Estaciones de Servicio, en Ruta Nº 20 y Nº 40)

Reducir y agilizar la operatoria para que una sola persona atienda a los transportistas.

Los operarios que atiendan a los transportistas lo harán exclusivamente a estos, no pudiendo atender a otros ciudadanos.

Implementación de combos de productos de consumo habitual que sean despachados rápidamente y con las medidas de higiene garantizadas.

Una vez realizada la tarea (carga de combustible u otra actividad), volver a higienizar las manos y los elementos utilizados.

Ingreso a la provincia de San Juan

Transporte de carga en tránsito

El transporte de carga que ingresa a la Provincia por uno de los “Corredores Sanitarios Seguros”, deberá informar en el control policial la hoja de ruta y el puesto de salida a los efectos de realizar el debido control. Solo podrá hacer uso de las rutas y no realizar paradas en la Provincia, salvo en ruta por cuestiones de necesidad y urgencia y en estaciones de servicios al sólo efecto de carga de combustible, en cuyo caso el transportista no deberá bajarse de la cabina ni tener contacto con el personal de la estación de servicio, dando aviso al 911 de tal circunstancia. El plazo máximo de tránsito en territorio provincial no podrá exceder de 3 horas para realizar el recorrido declarado.

En el ingreso provincial, el personal de tránsito hará entrega de un visado al operador del trasporte, visado que deberá ser entregado en el puesto de salida por el transportista al personal de tránsito apostado en ese control.

Transporte que realiza operaciones de carga/descarga en territorio provincial

Transportistas con residencia en la Provincia de San Juan:

Con carácter obligatorio, al ingresar a la Provincia por los “Corredores Sanitarios Seguros”, accederán a un sistema de Triage con control de temperatura y declaración jurada de no presencia de síntomas compatibles con infección por coronavirus COVID 19, en este mismo punto deberán exhibir vigencia del Sistema Activo de Vigilancia Epidemiológica.

Con PCR vigente

Podrán realizar operaciones de carga/descarga, en los “Centros de Transferencias Seguras” privados o públicos, siempre y cuando cuenten con un resultado negativo de COVID-19 (PCR o TR) según establezca las autoridades de Salud Pública.

Sin PCR vigente

El transportista el que es detectado sin PCR vigente al ingresar al territorio provincial será hisopado únicamente en el “Corredor Sanitario Seguro” por el que ingresa, y será visado y dirigido al Sector 2 del Estadio Bicentenario, a la espera siempre en aislamiento individual, del resultado del estudio..

Una vez obtenido el resultado negativo, si el transportista debe realizar otro servicio de inmediato, deberá mantener el aislamiento y continuar con sus tareas y los testeos que disponga la autoridad de salud. Sin contacto con familiares ni otros ciudadanos sanjuaninos, pernoctado en los centros de aislamiento y descanso dispuestos Sector 1 del Estadio del Bicentenario.

Cuando el operador del trasporte deba regresar a su hogar, deberá realizar 72 horas de aislamiento en Sector 1 del Estadio Bicentenario, y realizarse un estudio de PCR, una vez obtenido el resultado negativo en aislamiento, podrá dirigirse a su hogar, sin riesgos de contagio.

Al retomar el servicio, se reinicia la cadena de testeos, aislamiento, y descanso.

Transportistas sin residencia en la Provincia de San Juan:

Podrán realizar operaciones de carga y descarga en la Provincia solo en “Centros de Transferencias Seguras” privados o públicos. En el ingreso deberá informar la hoja de ruta a destino y se le otorgará un visado, en el que figurará el horario de salida, horario que deberá estar comprendido entre las 08.00 horas y las 23.00 horas, visado que deberá el transportista entregar para su salida del territorio provincial.

En el supuesto que el transportista deba permanecer en la Provincia más de 24 horas, deberá mantenerse en aislamiento preventivo y obligatorio en el Sector 3 del Estadio del Bicentenario hasta su egreso del territorio provincial.

Centros de transferencias seguras

Las empresas de transporte de cargas que cuenten con centros de trasferencia habilitados, podrán efectuar la operatoria de carga y descarga cumpliendo estrictamente los protocolos dispuestos para la emergencia sanitaria, además de exigir los resultados negativos emitidos por la autoridad competente, seguimiento satelital y/o consigna policial.

Para las empresas que no cuenten con los Centros de Trasferencias Seguras, se habilitan los siguientes centros de control sanitario provincial de transferencias de cargas, aislamiento y descansos:

Estadio del Bicentenario, Departamento Pocito - San Juan.

Autódromo Provincial el “Villicum”, Departamento de Albardón - San Juan.

Control de San Carlos.

Transporte de personas

Para el transporte terrestre de pasajeros: que actualmente se utiliza para el traslado de repatriados, donde los transportistas transitan por múltiples jurisdicciones con circulación viral y cohabitan vehículo de transporte con pasajeros provenientes de dichas áreas, y que si bien el puesto de conducción se encuentra separado de diferentes maneras con el resto del habitáculo, el tiempo de cohabitación es prolongado, se sugiere que los mismos ingresen a aislamiento en hotel con protocolo específico, con realización de hisopado nasal para PCR a las 72 horas, permaneciendo en estricto aislamiento hasta obtener resultado de la misma.

En caso de no ser residentes sanjuaninos, se abordarán de igual manera que los transportistas interjurisdiccionales no residentes. De requerir pernoctar por razones de reglamento, deberían ser conducidos de manera segura y alojados en hotel con protocolo específico, con aislamiento estricto, el cual será́ custodiado auditado por autoridad policial y de tránsito, debiendo el transportista firmar declaración jurada de cumplimiento de protocolo.

Para el transporte aéreo de tipo comercial: actualmente utilizado por trabajadores de la actividad minera, en caso de que la tripulación deba permanecer en tierra, será́ la autoridad aeroportuaria la responsable de velar por el cumplimiento del protocolo de aeropuerto, impidiendo la salida de la tripulación de las inmediaciones del aeropuerto.

En caso de requerir la tripulación salida de aeropuerto para pernoctar en la provincia por razones de programación de vuelos y reglamento, se permitirá́ el desplazamiento de la misma en vehículo seguro a cargo de la tripulación, bajo estricto seguimiento (cápsula), la cual será́ dirigida a hotel previamente asignado por la autoridad provincial, el cual contará con protocolo específico de aislamiento estricto, debiendo los pilotos firmar declaración jurada. El regreso a aeropuerto se desarrollará de la misma manera

Para el transporte aéreo de tipo oficial, entiéndase el operado por la Dirección Provincial de Aeronáutica de San Juan, que implica vuelos oficiales de las máximas autoridades de los poderes del estado provincial, como así también vuelos sanitarios, las tripulaciones en ambos casos, deberán permanecer en dentro de los aeropuertos de las ciudades a las que se trasladan fuera de la provincia, cuyo cumplimiento se informará a modo de declaración jurada y durante el vuelo, ya sea este oficial o sanitario se ajustará a protocolo específico (mantenimiento de distancia, uso máximo de plazas según capacidad de aeronave, uso de EPP, etc.), los cuales serán aprobados por autoridad sanitaria.

Protocolo de Autorización de Centros de Transferencias Seguras

Centros de transferencias autorizados

Las empresas de transporte de cargas que cuenten con centros de trasferencia habilitados, podrán efectuar la operatoria de carga y descarga cumpliendo estrictamente los protocolos dispuestos para la emergencia sanitaria, además de exigir los resultados negativos emitidos por la autoridad competente, seguimiento satelital y/o consigna policial. Cada uno de estos centros privados deberá encontrarse habilitados por la autoridad de aplicación, para constatarlas condiciones, protocolos y autorizar su funcionamiento.

Asimismo, para las empresas que no cuenten con los Centros de Trasferencia autorizados, se habilita en el sector 2 del Estadio San Juan del Bicentenario, el Centro de Transferencia de Cargas Provincial.

2) Procedimiento para operar en los centros de transferencias seguras

Los espacios habilitados son:

1) Espacio de Espera “Dador de carga”.

El transportista para acceder a esta zona, deberá entregar toda la documentación necesaria y será habilitado para el ingreso. Esta zona estará habilitada las 24 horas.

Los transportistas deberán permanecer obligatoriamente en esta zona hasta el momento de poder realizar la transferencia, con previa autorización. En ningún momento el dador de carga podrá descargar o manipular la carga dentro del predio.

2) Espacio de “Transferencia /Receptor de carga”

En esta zona se lleva a cabo la transferencia entre dador y receptor. El horario de operación de esta zona será de lunes a viernes de 8 horas a 17 horas y sábado de 8 horas a 13 horas.

Opciones de transferencia:

Intercambio de conductor: transferencia del vehículo a un conductor que no represente riesgo sanitario. (transportista distribución local) Para este proceso se realizará una desinfección del habitáculo del vehículo previo al cambio de conductores, los mismos no podrán tener contacto directo.

Transferencia de vehículo: podrá realizar la operación de transferencia del mismo por uno de distribución local, los conductores o actores intervinientes en este proceso no podrán tener contacto directo entre ellos. En caso de que el vehículo que ingreso a la Provincia deba realizar la espera, lo hará en los lugares de descanso delimitados.

En ambos casos el conductor que ingreso a la Provincia, deberá permanecer en el centro de transferencias seguras hasta tanto se realice la operación de distribución, respetando el protocolo vigente.

Transferencia de carga: Dentro del predio no se harán actividades de consolidación, armado o almacenaje de ningún tipo de mercadería.

Toda esta operación se llevara a cabo manteniendo el distanciamiento social obligatorio.

Esta zona brindara servicio de auto-elevadores con chofer, para los casos en que la mercadería este paletizada.

Toda la operación será supervisada por cuenta del dador y receptor sin intervención de personal del predio.

En caso de mercadería a granel el receptor deberá instrumentar el trasvase de la operación debiendo contar con el personal necesario.

3) Pautas para Carga/ Descarga en Centros Autorizados

El chofer deberá permanecer dentro de la cabina/habitáculo del vehículo.

Procurar realizar la carga/descarga de manera ágil.

Tomar las medidas sanitarias y de higiene necesarias, antes de proceder a realizar la carga o descarga.

Mantener siempre la distancia mínima de contacto social.

Todo personal afectado a estas tareas, deberán tener elementos necesarios de protección (barbijo o tapabocas, guantes, gafas, etc.).

3) Espacio de “Descanso transportistas”.

Esta zona se encuentra delimitada en dos espacios en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, uno dispuesto para transportistas residentes de la Provincia de San Juan (sector 1) y otro para no residentes de la Provincia de San Juan (sector 3), a los fines de evitar el contacto entre ellos. Estos espacios se encuentran operativos las 24 horas todos los días de la semana.

En esta zona se provee seguridad, instalaciones sanitarias (baños, duchas, agua caliente), estacionamiento de camiones, espacio para instalación de casillas tipo dormís para la empresa que lo soliciten siendo a su cargo la provisión de las casillas.

Los usos de estos espacios son para transportistas:

Que deseen realizar otras operaciones (otro viaje) de manera continua (sector 1).

Que esperan la distribución local en caso de hacer cambio de choferes (sector 1).

Que esperan el resultado de un PCR específico (sector 2).

4) Requisitos para autorización de centros transferencias

Los Centros de Transferencias Seguras privados de cargas deberán contar con espacios definidos de operatividad:

1) Área de Ingreso

2) Área de Espera “Dador de Carga”.

3) Área de “Transferencia de carga”

4) Área de “Servicios para transportista"

Área de ingreso: deberá estar claramente señalizada y emplazarse al principio de un circuito diferenciado del tránsito común del establecimiento. Previo a ingresar, el operario debidamente capacitado solicitará:

- Exhibir vigencia de SAVE en caso de tener residencia en San Juan

- Visado y autorización de operación en dicho centro

- Control de temperatura (se realizará con termómetro autorizado en protocolo)

- Documentación de rigor perteneciente a la carga requerida por receptor

Área de espera: una vez cumplida la instancia previa, y según la envergadura del Centro, puede disponerse de un Área de Espera hasta tanto se realice la transferencia (carga o descarga), donde en ningún momento el transportista puede abandonar la cabina, excepto por razones de fuerza mayor, situación en la cual deberá ser escoltado por personal de seguridad manteniendo las medidas básicas y fundamentales de prevención, evitando contacto con operarios del Centro. Cabe aclarar que tal espacio deberá estar comprendido en circuito diferenciado.

Área de Transferencia de carga (carga o descarga): área debidamente delimitada operada por personal idóneo debidamente protegido con quien el transportista no tiene contacto directo. Puede contar con elementos tecnológicos específicos para manipulación de cargas (montacargas, tolvas, grúas, etc.), los cuales serán operados por personal que acredite idoneidad y capacitación en medidas de prevención de transmisión COVID-19 por parte de empleador, ART o ente oficial o privado habilitado por autoridad sanitaria. Este operario no tiene contacto directo con transportista.

Área de Servicio para Transportistas: sitios de uso exclusivo para transportistas que presenten requerimientos básicos y elementales como uso de baño, reposición de alimentos, espera de vehículo en caso de transferencia del mismo.

- Delimitado y señalizado

- Con espacio que permita distanciamiento mínimo según factor de ocupación

- Circuito diferencial de circulación

- Provisto de elementos de higiene y desinfección

- Protocolo de limpieza y desinfección

- Con tiempo máximo de estadía

Fuente: Gobierno de San Juan