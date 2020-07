Una emprendedora sanjuanina es finalista del Premio Empretec a las Mujeres Emprendedoras 2020

miércoles, 29 de julio de 2020 16:47

Paula Itatí de la Vega Sánchez ha sido escogida como una de las 10 finalistas de la 7ª edición del Premio Empretec a las Mujeres Emprendedoras, galardón que organiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el objetivo de proporcionar oportunidades para ampliar el potencial empresarial de las mujeres, aumentar su confianza y fomentar el intercambio de sus conocimientos.

Oriunda de San Juan, la empresaria fue seleccionada por su emprendimiento Bioita, basado en la producción y comercialización de cubiertos y sorbetes de caña reutilizables y biodegradables. “Mi idea fue reemplazar el descartable plástico por algo sustentable con poca inversión como lo es la caña, que crece en abundancia en zonas rurales y muchas veces es desechada. Los cubiertos son la opción justa para no tener que usar contaminante plástico, duran aproximadamente 6 meses y su descarte favorece al ecosistema por el aporte de materia orgánica”, explica Itatí.

El Premio Empretec a las Mujeres Emprendedoras es organizado por UNCTAD en conjunto con los 40 Centros Empretec de alrededor del mundo, quienes identifican a las mujeres emprendedoras exitosas que hayan realizado el Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor (DCE), programa implementado en el país por Fundación Empretec Argentina desde 1988.

Estudiante de Ingeniería Agrónoma y madre de dos hijos, la flamante finalista remarca el potencial de las mujeres para el desarrollo económico de las comunidades. “Cuando recibí el mail no podía creer que habiendo tantas mujeres emprendedoras en el país me hayan elegido. No es un reconocimiento solo a mi, sino que a todas a mis pares: a todas las mujeres que aún teniendo hijos logran impulsar un emprendimiento que además genere empleo”

Paula Itatí realizó el Taller DCE en el año 2018 en la ciudad de San Juan. “Esta capacitación ayudó a mi crecimiento personal y a proyectarme como empresa. Entendí la importancia de planificar para mejorar la eficiencia y calidad del producto, amplió mi red de contactos y me empoderó como mujer emprendedora”, relata la empresaria.

Además, la competición internacional otorgará menciones a los emprendimientos de mujeres que se destaquen en economía circular, negocios inclusivos y agricultura sostenible. “Gran parte de mis empleadas son mujeres solteras que comparten mi sueño de reemplazar por completo el descartable plástico. A partir de esta nominación puede haber gente en diferentes países que me descubra y tome la iniciativa para fabricar mis productos, masificando los bienes biodegradables y paralelamente generando empleo”, indica la empresaria sanjuanina.

UNCTAD anunciará a las ganadoras en la ceremonia del Premio que, en el marco de las restricciones producidas por la pandemia del COVID-19, se realizará de forma el virtual el 10 de diciembre de 2020. Las restantes finalistas seleccionadas son Agda Oliver (Brasil), Sandra Milena Sánchez Valenzuela (Colombia), Ana María Villavicencio Flores (Ecuador), Kayan Motashaw (India), Afnan Kamel Ali (Jordan), Sandra Anne Ghouse (Malasia), Nicoleta Hriţcu (Rumania), Hadija Jabiri Pheri (Tanzania) y Julia Nyamahunge Omalla (Uganda).