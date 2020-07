Plan por posible circulación viral en San Juan: cómo sería el cierre de una comunidad

martes, 28 de julio de 2020 12:41

En el caso de que comience a circular el coronavirus en San Juan se aplicará un plan de geolocalización del virus y aplicación puntual de fases para control de movimientos ciudadanos. Así lo aseguró el gobernador Sergio Uñac en conjunto con la ministra de Salud, Alejandra Venerando; de Gobierno, Fabiola Aubone; y el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga.

El plan parte de que actualmente se está en la Fase 1 que es el Distanciamiento Social, sin virus comunitario que es la transversal a todas e implica mantener un perímetro de distancia con los otros, usar tapaboca y alcohol en gel. Luego estipula 3 fases más que se aplicarían de manera gradual en el caso de que el status sanitario cambie. La Fase 2 prevé Alerta y Prevención que implicará la advertencia, cuidar el distanciamiento y evitar el ingreso de personas.

En el caso de que tras esta alerta se detecte el caso y se pueda focalizar, se pasa a las dos fases más fuertes en cuanto a "cierre" de la comunidad. Ahí se empezará la Fase 3 que es la del Aislamiento Preventivo que implica el cierre de las calles con personal policial y vallado. Y la prohibición de circulación de los menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad en un perimetro comprendido a 9 cuadras a la redonda.

Finalmente si la situación se agrava se pasa a la Fase 4 que es la de Cuarentena Restringida que lleva al aislamiento total de los vecinos a no salir de sus viviendas y con control total de ingreso y egreso de la zona. Sólo quedará permitido para los que cumplen una función esencial. Las zonas afectadas con el foco rojo de coronavirus son evaluadas cada 7 a 14 días.

"El plan se implementa de manera gradual para no pasar a la fase de cuarentena absoluta. En este plan de seguridad se tuvieron en cuenta 2 estrategias. Una es el control de brotes que tiene que ver con poder localizar el foco o personas con contagio de COVID-19 y su entorno, poder contener a un barrio, departamento o región sobre esa circulación y que no trascienda, así evitar la propagación", aseguró la ministra Venerando.

Otra estrategia es la restricción de la localización de la persona. Como el virus se desplaza con la persona no sólo, se buscará restringir la circulación de mores de edad y mayores de 60 años, que es la mayoría de la provincia.

Mapa de calor o mapeo de zonas calientes

Es una medida de contención absoluta, más allá de la seguridad que va a impedir ingresar, se va a observar la situación a través de un "mapa de calor". Esto signfica que se e va a regionalizar por mapa cual es el recorrido de los casos de paso del COVID-19.

Además se va a trabajar con los sectores de comercio de la zona para reforzar lo sanitario y evitar la propagación del virus.

Para ello se toman 2 semanas para monitorear y definir si el bloque fue controlado sino se vuelve al aislamiento. Se va a trabajar en la restricción del aglomerado de personas, la prohibición de actividades de educación, cultura, deporte. La seguridad va a estar más en revisar y ser estricta en control. Es un aislamiento preventivo por franjas horarias.

Geolocalización

Desde donde vive el "caso testigo" (persona con coronavirus que no sabe cómo se contagió) se estipularán 9 manzanas a la redonda. Se va armando en función de la aparición del caso, los otros que se suman. La geolocalización se arma a partir del caso puntual.

La persona que vive en esa zona georeferenciada no podrá salir y el que trabaja en otro lugar y quiere entrar no podrá hacerlo. Esto va a tener un monitoreo y se le va a permitir a las personas que trabajan de forma exceptuada porque hay una zona de peligro. Los controles estarán bien establecidos y diferenciados por la geolocalización y dependerá de la fase de circulación que estén.

¿Qué pasa si estuvo ahí trabajando y vive en otro lugar?

La persona que por algún motivo estuvo en contacto con la zona roja pero no vive ahí, deberá notificar a Salud Pública de esta condición para que tome medidas ante la posibilidad de que sea portante del virus de manera asintomática. Para eso se pide a la comunidad que avise si anduvo en esa zona o dónde trabajó puntualmente.

Promotores Locales

Los diferentes ministerios trabajaron con equipos de salud de cada departamento para tener agentes de acción. Además se está trabajando en armar promotores locales que ayuden a acompañar en detección y acompañamiento de estos sectores.

Testeo

Como se viene realizando, se va a continuar haciendo testeos a los contactos estrechos de los contagiados pero no se saldrá a testear a la población sin que tenga alguna vinculción con el virus. Se seguirá buscando la cadena de contactos y eso se irá trabajando con el correr de los días. "No podemos testear masivamente si la persona no estuvo en el lugar. Se va buscando a la gente que estuvo en contacto con ese caso clave y se va delimitando", aclaró Venerando.