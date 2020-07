Tiene 19 años y con el IFE abrió su propio “local” de artículos de limpieza en Rawson

viernes, 24 de julio de 2020 00:17

Hace poco menos de un mes, tras la apertura de actividades después de la cuarentena estricta en San Juan, un joven rawsino apostó a sus sueños y tomó la iniciativa de comenzar sus propios negocios, nada menos que de la mano del cobro del Ingreso Familia de Emergencia – IFE –

Se llama Agustín Leal y tiene sólo 19 años, es así que a su corta edad decidió abrir su primer local de venta de artículos de limpieza justo en la vereda de su casa, ubicada sobre calle Comandante Cabot antes de Urquiza. Allí y gracias al apoyo de su familia, ya cuenta con su clientela y se encamina a levantar el segundo negocio de “Distribuidora DEF”.

“Abrí hace tres semanas y fue con mis ahorros, luego cobré el IFE y eso me llevó a lograr el último paso para poder tener la distribuidora. Trabajaba de delivery durante la cuarentena pero tuve un accidente así que no quise volver a la moto y busqué hacer algo propio que me permitiera seguir trabajando”, contó Agustín a Diario La Provincia SJ.

Fue así que en la vereda de su casa y sin prohibir la circulación a los peatones, el joven inició los permisos correspondientes en la Municipalidad de Rawson. Tras obtenerlos, comenzó a trabajar con su tío en el armado de la estructura en la que hoy ofrece sus productos.

“Fue una idea que tuve y le metí todo para lograrla. El diseño de la estructura lo tuve en la cabeza y con mi tío la realizamos, tardamos cerca de un mes. En un principio iba a poner una verdulería ya que en la zona no había pero luego surgió una cerca, así que tuve que buscar otra idea rápido y aposté a los artículos de limpieza. Me gustó mucho esto, es lindo, la gente está conforme con la calidad de los productos”, explicó el chico.

Sobre la forma de trabajar, Agustín cuenta con el apoyo de su novia quien también atiende la distribuidora. Ambos jóvenes lograron crear una propuesta tentadora para los vecinos de la zona y todo aquel que pasa en auto y se ve atraído por el negocio.

“En las mañanas trabajo yo y en la tarde está mi novia. Si bien hace poco tiempo que estoy, las ventas vienen mucho mejor de lo que esperaba. Primero pensaba que las ganancias y la clientela iban a aparecer recién después de los primeros meses, pero gracias a Dios nos va muy bien. Considero que fue un buen paso dado y el apoyo de mi familia me ayuda mucho”, señaló.

Gracias a todo lo logrado es que ahora refuerza el camino, para lograr alcanzar la apertura de un segundo local. La idea se debe al éxito alcanzado y las ganas de comenzar la vida con “algo propio”.

“Tengo varios proyectos en mente, uno de ellos es abrir un segundo local como el que pusimos en la vereda de mi casa, también en Rawson cerca de acá, es una idea que ya está en camino, esperemos que todo salga bien para seguir adelante”, finalizó ilusionado.