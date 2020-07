Coronavirus en San Juan: hisoparán a 20 contactos estrechos del caso 19

viernes, 24 de julio de 2020 11:34

La doctora Mónica Jofré confirmó que este viernes hisoparán a 20 personas que forman parte del circulo estrecho del caso 19 de coronavirus en San Juan. A los contactos se les hará la prueba PCR y buscarán que el resultado esté cuanto antes para transmitir tranquilidad.

"Se ha organizado para que hoy sean hisopados todos que son alrededor de 20 personas. Se pidió prioridad para el laboratorio de virología. Probablemente hoy o mañana en la mañana ya esté el resultado de los contactos estrechos", señaló la jefa de Epidemiología.

En este contexto, Jofré repudió la reacción de muchos sanjuaninos que salieron a escrachar a la familia y al hombre del caso 19. "Me resulta lamentable, llevamos 7 meses a nivel mundial de la pandemia. En marzo fue el primer caso y hubo escrache. Pensé que en este tiempo transcurrido podríamos haber madurado, sabiendo que en argentina hay casos nuevos y probablemente se sumen más casos. Me parece una irresponsabilidad total que tan livianamente se escrache a una familia que no lo está pasando bien. Me parece grave que se diga los nombres de esta persona", agregó.

Por otro lado, destacó la actitud del hijo del caso 19 que salió a frenar los escraches y destacó que los trabajadores esenciales como son los transportistas "son personas con miedo y que sufren angustia". "Los transportistas lo primero que manifiestan es la preocupación por los escraches, lo que va a pasar con sus casas. Esto ocurre y lo repudio, me gustaría que se revierta esta situación. Tenemos que cuidar a los transportistas y me parece muy valiente lo que dijo el transportista en el marco de esta angustia. Es cierto que el señor trae cloro, lavandina y garrafas para todos nosotros. Me gustaría que esto se revierta y que haya un audio manifestando todo lo contrario", finalizó.