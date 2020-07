Camionero sanjuanino del Caso 19 con coronavirus: "tenía todos los cuidados y lo mismo me pasó"

viernes, 24 de julio de 2020 15:00

Esta semana se confirmó el caso 19 de coronavirus en San Juan pero lejos de generar un sentimiento de solidaridad con la persona que porta el virus, la reacción fue de escrache en un grupo de la sociedad. Ante este escenario, el hombre contó que va llevando la enfermedad bien y sin síntomas sin embargo recibió hasta amenazas de muerte a través de las redes sociales.

"No creía que me fuera a pasar. Llevaba un protocolo muy estricto tanto en el camión como en casa. Cuando llego de viaje, mi esposa hace el protocolo para desinfectarme. Yo también llevo todo los cuidados y lo mismo me pasó. Le puede pasar a cualquiera. Al virus lo podes encontrar en cualquier lado", expresó el transportista a Diario La Provincia SJ.

El sanjuanino de 52 años es transportista y cada vez que iba a las vecinas provincias a buscar el cargamento de gas o lavandina para traer a San Juan cumplía todos los cuidados al pie de la letra para evitar algún contagio. Sin embargo, en algún momento de la semana pasada se dio y el resultado fue que los 2 hisopados realizados el lunes dieran positivo.

"Deduzco que puede ser que me haya contagiado en Mendoza, porque si bien no estaba junto con la gente que me cargaba, por ahí pude haber tocado una baranda o algo donde estaba el virus. Luego me enteré que allá aparecieron casos en el mercado donde cargue", agregó.

El hombre es transportista desde el año 1991. Pese a tener título de Técnico Agrónomo, nunca dio clases porque se vio atraído por los camiones y empezó ese trabajo. "Me gustó el camión toda la vida. Siento que los camioneros nacemos para esto", reconoció con un tono cálido y luego explicó que pese a esto que le está pasando piensa seguir igual con su trabajo de transportista pese a todo el escrache que se generó..

"No se ni de donde son las agresiones, amenazas de muerte y todo lo que pasé. Nunca pensé que iba a llegar a ese punto", expresó y luego subrayó: "Me está dando vuelta por la cabeza mi hijo, que tiene una bebe. Puso un local porque se quedó sin trabajo para mantenerse y no se que va a pasar con eso. El otro más grande también está sin trabajo y con esto se le va a complicar", puntualizó.

El Caso 19 ahora se encuentra aislado en un hotel sin presentar ningún síntoma y esperando que pasen los días que rigen para estos casos. La doctora Mónica Jofré desde el área de Epidemiología se contactó con él y le ofreció un equipo de psicólogos para acompañarlo y contenerlo si llegara a necesitarlo. Sin embargo, él prefiere por ahora seguir así porque siente que no necesita.

"Estoy bien. Por ahora lo voy llevando. Ya vamos a salir adelante. Si veo que me trastorno algo le aviso. Sí en el momento se te cae el mundo. Porque una noticia así no te la esperas y no sabes que hacer. Lo que más me preocupa es la nieta de 17 días que vive en casa y el niño de 5 años de edad. Toda mi familia me preocupa pero más ellos que son chiquitos. Dios quiera que a todos mis allegados les de negativo el hisopado", finalizó.