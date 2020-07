San Juan, entre las 10 provincias que pagan bonos salariales al personal esencial por COVID

miércoles, 22 de julio de 2020 07:29

Al menos los gobiernos de diez provincias, entre ellos San Juan, decidieron reconocer la tarea de los trabajadores esenciales con gratificaciones salariales que se están pagando desde abril y que alcanzan tanto al personal sanitario como al de las fuerzas de seguridad, según revelaron las autoridades locales.

También el gobierno sanjuanino anunció a mediados de junio que pagaría un bono de $10.000 al personal de salud y de seguridad involucrado en la lucha contra el coronavirus y, según informó la ministra de Hacienda, Marisa López, "el bono se pagará en dos cuotas de $5.000, con los sueldos de julio y agosto y abarcará a unas 13 mil personas".



En Córdoba, el Gobierno provincial resolvió otorgar un bono extra de $5.000 al personal que presta servicios en el sistema de salud pública y que, por diferentes razones, no fueron incluidos para percibir el incentivo extraordinario decretado por el gobierno nacional.



El beneficio provincial alcanza, por cuatro meses, a unos 3.000 trabajadores de distintas especialidades de salud local.



En Mendoza, desde la cartera de Salud provincial confirmaron a Télam no hay un extra local para trabajadores de salud y transporte y argumentaron que es así porque la provincia solo recibió la mitad de ese plus que prometió la Nación, aunque desde la cartera de seguridad informaron que los agentes de seguridad van a tener el beneficio de exenciones transitorias en el impuesto a las ganancias.



Por su parte, el beneficio que le brindó Chubut a los empleados públicos del sector salud y seguridad fue pagarles en un solo rango, a diferencia del resto que cobra por nivel de ingreso: "El gobernador dispuso que el sector de salud y seguridad son prioritarios y nos impartió la directiva de pagar en un solo rango", explicó el ministro de economía del Chubut, Oscar Antonena.



En Río Negro, los policías, junto al personal de la línea de emergencia 911 y los empleados penitenciarios de la provincia, cobraron $5.000 por única vez en abril, tras un decreto rubricado por la gobernadora Arabela Carreras que significa "un reconocimiento para aquellos y aquellas agentes que cumplieron con sus tareas, incentivándolos al esfuerzo por contribuir a la calidad de la prestación de servicios", expresó la mandataria.



En Santa Fe, con los haberes de marzo cobrados durante el mes de abril, todo el personal titular o suplente afectado a las tareas de prevención y lucha contra el coronavirus que depende del estado provincial, recibió un pago no remunerativo de $3.000.



En el mismo sentido, en junio, el ejecutivo que encabeza Omar Perotti estableció el pago de un bono de $5.000 para los trabajadores de la salud que prestan servicios en la atención primaria y en centros de salud sin internación, y que habían quedado excluidos del bono dispuesto por el Gobierno central.



También en Chaco, el gobernador Jorge Capitanich afirmó que "4.347 trabajadores de la salud percibirán otros $5.000, y que en el transcurso de este mes también recibirán una compensación similar los policías afectados a los operativos coronavirus".



Asimismo, los empleados del sector público provincial del área de salud, reclaman "la continuidad del pago del bono de $20.000 pesos anunciado y financiado por el gobierno nacional en el inicio de la pandemia del Covid-19, tras cobrar solo la primer cuota de $5.000", dijo a Télam Mario Bustamante, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chaco.



En San Luis, los trabajadores esenciales de la salud aún no terminan de cobrar el bono establecido por Nación a pesar de la lucha que desde principio de julio lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), filial San Luis.



Los trabajadores de la salud comenzaron a percibir su bono nacional el viernes último "pero aún faltan los trabajadores de salud mental, por lo que seguiremos luchando", dijo a Télam el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.



A su vez, y tras 14 días de paro, los choferes del transporte público de la ciudad continúan sin recibir parte de su salario y aguinaldo, por lo que hoy comenzaron la semana sin prestar el servicio en la capital de la provincia.



En Tucumán, por su parte, el gobierno provincial pagó en abril un bono de $5.000 al personal de la salud pública y privada en consonancia con lo dispuesto por el gobierno nacional: "Es una asignación que se pagará por cuatro meses para aquellas personas que estén trabajando con pacientes con coronavirus", señaló en su momento a los medios locales la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla.



En Misiones, a fines de junio, el Gobierno de la provincia pagó un bono de $5.000 para los agentes de la salud pública excluidos del bono nacional y, a través de Twitter, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que este "es un esfuerzo del pueblo misionero en reconocimiento al personal de salud".



Por último, en Formosa, el lunes pasado, el gobernador Gildo Insfrán anunció que se pagará "un nuevo bono de $5.000 para el personal policial que trabaja en la emergencia" causada por el aislamiento.



A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, Insfrán explicó que la decisión fue tomada "por la tarea imprescindible" que realiza el personal de la policía provincial y detalló que la nueva bonificación extraordinaria será abonada con los haberes de julio, así como en abril, el mandatario ya había dispuesto el pago de una gratificación extraordinaria de $5.000 a la policía, en concepto de reconocimiento por las acciones que realiza en el territorio para frenar el avance del coronavirus.