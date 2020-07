Trabajan para que a fines de julio los artistas vuelvan a actuar en los restó de San Juan

martes, 21 de julio de 2020 12:11

Volver a los escenarios. Ése es el objetivo de muchos artistas sanjuaninos que viven de esto y que a raíz de la cuarentena por la pandemia perdieron la posibilidad de ingresos económicos tras la paralización de la actividad. Según informó la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, esta posibilidad está cada vez más cerca pero dentro de los parámetros de nueva normalidad y extremos cuidados para evitar cualquier problema a futuro.

"Si el sector gastronómico sigue cumpliendo posiblemente se podrá avanzar para que los artistas brinden el servicio en restaurantes, siempre y cuando se respeten las condiciones sanitarias", señaló la funcionaria en rueda de prensa.

Luego indicó que también se trabaja en la reactivación controlada de los eventos para que las 3400 familias que viven de esta actividad puedan ir recuperando sus economías.

"Hemos presentado un protocolo posible en este contexto del estatus sanitario. Vamos a seguir trabajando. Estamos analizando los pasos a seguir. Los eventos no se pueden realizar. Ha sido una mesa de diálogo interesante. Hemos estado hablando posiblemente de no activar libremente los espacios sino eventos puntuales, con ciertas características, no baile sino reuniones limitaciones y habiltar por evento", señaló.

La ministra subrayó que se buscará ordenar la actividad en el lugar y posibilitar el trabajo de todos los que viven de esta actividad. Además se buscará que sea controlada y con distanciamiento social.